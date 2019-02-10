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Çorlu'daki tren kazasında ölen Beren bebeğin adı, kreşte yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 17:34 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde geçen yıl meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren 25 kişiden 6 aylık Beren Kurtulmuş'un adı, Ergene Belediyesi'nce yapılan kreşe verildi.

Çorlu'daki tren kazasında ölen Beren bebeğin adı, kreşte yaşatılacak

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde geçen yıl meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren 25 kişiden 6 aylık Beren Kurtulmuş'un adı, Ergene Belediyesi'nce yapılan kreşe verildi. 'Beren Bebek Çocuk Akademisi'nin açılışına katılan baba Melih Kurtulmuş, "Bir an önce mahkeme sürecine ait iddianame de hazırlanıp, yargı süreç başlarsa sorumlular da cezalarını çekerse içimiz huzura kavuşacak" dedi.
Ergene Belediyesi'nce Yeşiltepe Mahallesi'nde yapımına 1 yıl önce başlanan, 100 çocuk kapasiteli, içinde eğitim salonları, uyku odası ve oyun odalarının bulunduğu gündüz bakımevinin açılışı gerçekleştirildi. Belediye Meclisi tarafından gündüz bakımevine, Çorlu ilçesi yakınlarında, 8 Temmuz 2018'de meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişiden en küçüğü 6 aylık Beren Kurtulmuş'un adı verildi. Açılışa Ergene Belediye Başkan Vekili Merdin Cantaş, Beren'in babası Melih Kurtulmuş ile ailenin yakınları ve ilçe sakinleri katıldı. Törende konuşan Cantaş, "Tren kazasında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha göstermesin. Burada Beren bebeğimizin ailesine sabırlar diliyorum. Diğer ailelere sabırlar diliyorum. Belediye olarak bölgemize böyle güzel bir hizmeti kazandırdığımız için çok mutluyuz. Beren bebeğimizin adını verdik. Burada 100 çocuğumuz eğitim alacak; 1 müdür, 4 öğretmen ve 100 çocuk kapasiteli bir eğitim yeri. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
'SORUMLULAR CEZALARINI ÇEKERSE HUZURA KAVUŞACAĞIZ'
Kazada eşi Derya ve 6 aylık kızı Beren ile baldızını ve eşinin yeğenini de kaybeden Melih Kurtulmuş, çok duygulandığını ve mutlu olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "8 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan tren kazasında kaybettiğimiz canımızdan birisi de benim kızım Beren'di. Ergene Belediyesi'nin böyle güzel bir kreş, gündüz bakımevi yaparak, kızımın adını vermesi beni çok mutlu etti, onurlandırdı. Ergene Belediyesi ve Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e çok teşekkür ediyorum. Biz bir yandan adalet sürecinin başlamasını beklerken, adalet arayışını sürdürürken, böyle güzel haberlerin olması da bizi mutlu ediyor. Bir an önce mahkeme sürecine ait iddianame de hazırlanıp, yargı süreci de başlarsa sorumlular da cezalarını çekerse içimiz huzura kavuşacak" dedi.

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Çorlu'daki tren kazasında ölen Beren bebeğin adı, kreşte yaşatılacakÇorlu'daki tren kazasında ölen Beren bebeğin adı, kreşte yaşatılacakÇorlu'daki tren kazasında ölen Beren bebeğin adı, kreşte yaşatılacakÇorlu'daki tren kazasında ölen Beren bebeğin adı, kreşte yaşatılacak

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