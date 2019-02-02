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Çorlu'daki tren kazasında yakınlarını kaybedenlerden 'Adalet Yürüyüşü'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 20:08 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında yakınlarını kaybedenler, 'Adalet Yürüyüşü' düzenledi. Kazada ölen 6 aylık bebek Beren Kurtulmuş için doğum günü pastası kestiler.

Çorlu'daki tren kazasında yakınlarını kaybedenlerden 'Adalet Yürüyüşü'

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında yakınlarını kaybedenler, 'Adalet Yürüyüşü' düzenledi. Kazada ölen 6 aylık bebek Beren Kurtulmuş için doğum günü pastası kestiler.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında, 8 Temmuz 2018 günü meydana gelen, 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasının ardından yakınlarını kaybedenler bugün Çorlu'da, 'Adalet Yürüyüşü' düzenledi. Çorlu Belediyesi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ve aralarında CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un da bulunduğu yaklaşık 300 kişi, Omurtak Caddesi üzerinden 1 kilometre yürüyerek kafeterya önünde toplandı.
'İSTEDİĞİMİZ SADECE ADALET'
Burada üzerlerine ölenlerin resimlerinin bulunduğu tişörtler giyen aileler, 'Adalet istiyoruz' sloganları attı. 6 aylıkken kazada ölen Beren Kurtulmuş için doğum günü pastası kesilirken, aileler gözyaşları döktü. Kazada 6 aylık yeğeni Beren, 2 kız kardeşi ve 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin'i kaybeden Zeliha Bilgin, adalet istediklerini dile getirerek, "İstediğimiz sadece adalet. Çok mu şey istiyoruz? 25 can gitti, evlatlarımız gitti canlarımız gitti. Çok mu şey istiyoruz?" dedi.
'YAŞASAYDI 1 YAŞINDA OLACAKTI'
Yeğeni Beren'in 1 yaşına girmeden kazada öldüğünü söyleyen Zeliha Bilgin, "Beren 1 yaşına girecekti. Ancak doğum gününü göremedi, 6 aylık annesi ile birlikte cennete gitti. Tek isteğimiz bu faciaya sebep olanların cezalarını çekmeleri. Ben bir anneyim. Kızımı, 2 kız kardeşimi kaybettim. İyi ki doğdun Beren, 6 ayda olsa iyi ki hayatımıza girdin kalbimize dokundun. Beren'im annen ile birlikte, Bihter ablanla birlikte, Emel teyzenle beraber cennette sizinle görüşmek üzere sizi çok seviyoruz. Adalet istiyoruz" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
Konuşmaların ardından aileler sessizce dağılırken, yürüyüş ve basın açıklaması sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

FOTOĞRAFLI

Çorlu'daki tren kazasında yakınlarını kaybedenlerden 'Adalet Yürüyüşü'Çorlu'daki tren kazasında yakınlarını kaybedenlerden 'Adalet Yürüyüşü'Çorlu'daki tren kazasında yakınlarını kaybedenlerden 'Adalet Yürüyüşü'Çorlu'daki tren kazasında yakınlarını kaybedenlerden 'Adalet Yürüyüşü'

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