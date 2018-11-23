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Çorlu'daki tren kazasının güvenlik kamerası görüntüleri (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 12:32 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA Çorlu’da 8 Temmuz’da 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren faciası tren içi ve dışındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA Çorlu’da 8 Temmuz’da 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren faciası tren içi ve dışındaki güvenlik kameralarına yansıdı. Kokpit kamerasının görüntülerine göre ise çukura düşme anında makinist Halil Altınkaya oturduğu koltuktan sıçrayıp kafasının tavana çarpıyor. İkinci makinist Suat Şahin ise düşüyor. Makinistler treni durdurduktan sonra kokpitten çıkarak yardıma gidiyor. Tren durunca sağ kurtulan yolcular yola inerken, tren personeli ve diğer yolcularsa devrilen vagonlardakileri kurtarmaya çalışıyor.

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