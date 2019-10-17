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Çorlulu turşucudan Mehmetçik için bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:59 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde turşuculuk yapan Sami Küçüksolak (62), harekat süresince ettiği karı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlayacağını duyurdu.  Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi Kantarcı Sokak üzerinde turşu dükkanı işleten Sami Küçüsolak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör unsunlarına yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde turşuculuk yapan Sami Küçüksolak (62), harekat süresince ettiği karı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlayacağını duyurdu.

Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi Kantarcı Sokak üzerinde turşu dükkanı işleten Sami Küçüsolak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör unsunlarına yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Küçüksolak, harekatın sonuna kadar satacağı ürünlerinden elde edeceği karı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlayacak. İşyerinin önündeki, "Bu işyerinin karı Barış Pınarı Harekatı boyunca şanlı Mehmetçiğimize bağışlanacaktır. Ne mutlu Türküm diyene" yazısıyla çevredekilerin takdirini alan Küçüksolak , "Barış Pınarı Harekatı devam ettiği müddetçe bütün karımı Genelkurmay'a yollayacağım. İlgi alaka var. Ben milli hisleri kuvvetli bir insanım. Oradaki Mehmetçiğimizi gördüğüm zaman çok hislendim. Böyle bir teşebbüste bulundum" dedi.

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