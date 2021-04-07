Corona Akıl Sağlığını Tehdit Ediyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Corona virüsü enfeksiyonuna yakalananların üçte biri nörolojik ve akıl sağlığı sorunları yaşıyor. Uzmanlar, bunun kamu sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkisinin büyük olacağından endişeli.
Oxford Üniversitesi’nin öncülüğünde yürütülen araştırmada 230 binden fazla Corona enfeksiyonunu atlatan kişinin akıl ve ruh sağlığını inceledi. Çoğunluğunu Amerikalılar’ın oluşturduğu katılımcılar arasında, hastalığı geçirmelerini takip eden 6 ay içinde özellikle depresyon ve anksiyate gibi psikiyatrik müdahale gerektiren durumlarla karşılaşanların oranının yüzde 30’un üzerinde olduğu gözlemlendi.
14 farklı psikolojik ve psikiyatrik bozukluklara dayanan araştırmayı yürüten uzmanlar, Corona virüsü enfeksiyonu sonrasında felç, demans ve diğer nörolojik bozukluklara ise ender rastlandığını ancak geniş ölçekte değerlendirildiğinde bu sorunların ciddi riskler taşıdığını belirtiyor.
Araştırmayı yürütenler arasında olan Oxford Üniversitesi’nden Psikiyatrist Paul Harrison, “Her ne kadar karşılaşılan bozuklukların taşıdığı riskler bireysel açıdan bakınca küçük gibi görünse de, bunun toplam nüfus üzerindeki etkisi önemli olabilir” diyor.
Harrison ile birlikte araştırmayı yürüten Oxford Üniversitesi’nden bir diğer Psikiyatrist Max Taquet de araştırmada Corona virüsü enfeksiyonu ile sonrasında ortaya çıkan akıl ve ruh sağlığı bozuklukları arasındaki bağın tam olarak belirlenemediğine ancak “karşılaşılan sağlık sorunlarını önlemek ya da tedavi etmek amacıyla biyolojik etkenlerin ortaya çıkarılması gerektiğine” vurgu yapıyor.
“Yoğun bakıma giren Corona hastalarının yüzde 17’si felç geçirdi”
Geçen yıl aynı ekip tarafından yürütülen bir başka araştırmada da, Corona virüsü enfeksiyonuna yakalanıp iyileşenlerin yüzde 20’sinin, hastalıktan sonraki ilk üç ay içinde çeşitli psikiyatrik bozukluklar yaşadığı sonucuna varılmıştı.
Lancet Psychiatry bilim dergisinde yer alan yeni araştırmanın sonuçlarına göre, sağlık durumları incelenen 236 bin 376 Corona virüsü enfeksiyonu hastası arasında yüzde 34’ünde nörolojik ya da psikiyatrik sorunlar görüldü. Uzmanlar, grip ya da diğer benzeri solunum yolu rahatsızlıkları geçirenlerde bu oranın çok daha düşük olduğuna dikkat çekiyor.
Araştırma sonuçlarına göre, Corona virüsü enfeksiyonu geçirenlerin yüzde 17’si hastalığın sonrasındaki 6 ay içinde anksiyete ile karşılaştı, yüzde 14’ündeyse duygudurum bozuklukları gözlemlendi.
Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi görenlerin yüzde 7’si ise hastalığa yakalanmalarının takip eden 6 ay içinde felç geçirdi, yüzde 2’sine de demans teşhisi konuldu.
Araştırmanın sonuçlarını inceleyen bağımsız uzmanlar, elde edilen bulguların kaygı verici olduğuna dikkat çekiyor. King’s College London’dan psikiyatri bölümü başkanı Simon Wessely, “Bu çok önemli bir araştırma. Elde edilen sonuçlar, COVID-19’un beyni ve zihni hiç şüphesiz etkilediğini gösteriyor” dedi.
MQ Mental Sağlık adlı araştırma merkezinden uzman Lea Milligan’a göre de, “COVID-19’un kişilerin akıl sağlığı üzerindeki etkisi aşırı olumsuz olabilir.”