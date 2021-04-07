Corona Akıl Sağlığını Tehdit Ediyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Corona virüsü enfeksiyonuna yakalananların üçte biri nörolojik ve akıl sağlığı sorunları yaşıyor. Uzmanlar, bunun kamu sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkisinin büyük olacağından endişeli.

Oxford Üniversitesi’nin öncülüğünde yürütülen araştırmada 230 binden fazla Corona enfeksiyonunu atlatan kişinin akıl ve ruh sağlığını inceledi. Çoğunluğunu Amerikalılar’ın oluşturduğu katılımcılar arasında, hastalığı geçirmelerini takip eden 6 ay içinde özellikle depresyon ve anksiyate gibi psikiyatrik müdahale gerektiren durumlarla karşılaşanların oranının yüzde 30’un üzerinde olduğu gözlemlendi.

14 farklı psikolojik ve psikiyatrik bozukluklara dayanan araştırmayı yürüten uzmanlar, Corona virüsü enfeksiyonu sonrasında felç, demans ve diğer nörolojik bozukluklara ise ender rastlandığını ancak geniş ölçekte değerlendirildiğinde bu sorunların ciddi riskler taşıdığını belirtiyor.

Araştırmayı yürütenler arasında olan Oxford Üniversitesi’nden Psikiyatrist Paul Harrison, “Her ne kadar karşılaşılan bozuklukların taşıdığı riskler bireysel açıdan bakınca küçük gibi görünse de, bunun toplam nüfus üzerindeki etkisi önemli olabilir” diyor.