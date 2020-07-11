Corona Aşısı ABD’de Güven Sorunuyla Karşı Karşıya

Uzmanlara göre Corona virüsüne karşı aşı geliştirilene kadar ekonominin tam anlamıyla toparlanması mümkün değil. Ancak aşının bulunması da yetmiyor. Son anketlere göre Amerikalılar’ın neredeyse üçte biri, Corona aşısı olmayı düşünmüyor. Bu da salgının sona erip insanların yeniden işbaşı yapmasının sağlanmasının yalnızca tıbbi değil aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğunu gösteriyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin yeni raporu, tıbbi sorunların çözümüne yapılan milyarlarca dolarlık yatırımdan toplumsal sorunlar için pay ayrılmadığını ortaya koydu. Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi’nden kültür antropolojisi uzmanı Monica Schoch-Spana, ‘’Klinik olarak başarılı bir aşı olması yetmez. Toplumsal olarak da kabul edilen bir aşı olması gerekir’’ diyor. Bilimadamları Corona virüsüne karşı güvenli ve etkili bir aşı geliştirmek amacıyla daha önce benzeri görülmemiş bir hızla çalışıyor. Ancak Schoch-Spana’ya göre, bu süreçte insana özgü etkenlerin anlaşılmasının önemi göz ardı ediliyor.

Bu nedenle aralarında saygın epidemiyologlar, aşı uzmanları ve sosyal bilimcilerin de olduğu 22 araştırmacı, bu boşlukları doldurmak amacıyla bir rapor hazırladı. Rapor ekibinde yer alan Schoch-Spana, ‘’Kaybedecek çok şeyimiz olduğu için sosyal ortamın da gergin olması sebebiyle takviye bazı önlemlerin alınması gerekiyor’’ ifadelerini kullandı. Aşı karşıtı hareketin siyasi boyutu Özel sektör ve kamu girişimiyle oluşturulan ve aşılanmayı teşvik eden Ulusal Yetişkinler ve Gribe Karşı Bağışıklık Kazandırma Zirvesi’nin eş başkanlarından L.J. Tan, aşı karşıtlarının, maske takmayı reddederek ya da karantina önlemlerini protesto ederek, bu hareketi Corona virüsü etrafında dönen siyasi tartışmayla ilişkilendirme konusunda çok etkili oldukları görüşünde. Schoch-Spana, Trump yönetiminden gelen mesajların da güvenin sağlanmasında yardımcı olmadığını belirtiyor. Örneğin, aşı geliştirme programına ‘’Işık Hızı Ötesi Operasyon’’ adının verilmesinin hızın güvenlikten daha önemli olduğu izlenimini verdiğine dikkat çekiyor.

Söz konusu raporda, çok sayıda önde gelen araştırmada aksi bir sonuca varılmasına rağmen, Trump yönetiminin sıtma ilacı hidroksiklorokinin Corona virüsüne karşı etkili olduğunu savunmayı sürdürerek, tıp uzmanlarının uyarılarının etkisini azalttığı, mor ötesi ışık ya da çamaşır suyunun tedavide kullanılması gibi önerilerin de sürece yardımcı olmadığı belirtiliyor. İki ay önce yapılan bir Reuters/Ipsos anketine göre, Başkan Trump’ın ‘’aşo güvenli’’ demesi halinde katılımcıların yüzde 36’sı aşı yaptırmaya daha az istekli olacaklarını söyledi; katılımcıların sadece yüzde 14’ü aşı yaptırmaya ilgilerinin artabileceğini kaydetti. ‘’Kuaför ve berber gibi meslek gruplarıyla iletişim etkili olabilir’’ Corona virüsünden orantısız şekilde en çok etkilenen kesim olarak öne çıkan beyaz olmayan Amerikalılar, aşı konusunda da en çok tereddüdü yaşayan grup. Anketlere göre siyah Amerikalılar’ın yüzde 25 ila yüzde 44’ü aşı yaptırmayacaklarını söylüyor. Uzmanlara göre bu, siyahların sağlık sisteminde günümüzde karşı karşıya kaldıkları ayrımcılık dışında, 20. yüzyılda etik olmayan tıbbi birtakım deneylerin siyahlar üzerinde yapılmasının bir sonucu. Schoch-Spana, geçmişten gelen bu olumsuz mirasın bugünkü güvensizliği beslediği görüşünde.

Sağlık yetkilileri ise güvensizliği aşmak amacıyla kar amacı gütmeyen yerel örgütler ve kiliselerle, hatta kuaför ya da berber gibi aşılanmayı savunabilecek meslek gruplarıyla bağlantı kuruyor. Schoch-Spana, ‘’Buralar insanların bir araya geldiği, bilgi paylaştığı ve sağlık konusunda karar aldıkları yerler’’ diyor. Mevsimsel grip sezonunun da yaklaşmasıyla sağlık yetkilileri bu iletişim kanallarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Hedef, ikinci bir Corona virüsü dalgasına eklenerek sağlık sistemi üzerindeki baskıyı arttırması muhtemel mevsimsel gribi denklemden çıkarmak. Ulusal Yetişkinler ve Gribe Karşı Bağışıklık Kazandırma Zirvesi’nin eş başkanlarından L.J. Tan, ‘’Şu an var olan altyapı sistemleri iyi işlemiyor. Beyaz olmayan kesim diğer gruplara kıyasla daha az grip aşısı yaptırıyor. Yetkililer bu sistemleri iyileştirebilirse, bunun Corona virüsü aşısında da etkisi olabilir’’ diyor. ‘’Halkın güvendiği kesimle diyalog eğitim kampanyasından daha etkili’’ Kuzey Carolina Üniversitesi’nden sağlık davranışı uzmanı Noel Brewer, toplumda halkın güvendiği kesimle irtibatta olunmasının aşıya duyulan güveni arttırma amacını taşıyan eğitim kampanyalarından ya da önce başkalarını düşünme hissine yönelik mesajlar vermekten daha etkili olacağı kanısında.