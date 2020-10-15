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‘‘Corona Aşısı Çocuklara Tavsiye Edilmeyebilir’’

15.10.2020 01:34 | Son Güncelleme

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Corona virüsü aşısının ilk aşamada çocuklar için tavsiye edilmeyebileceğini açıkladı

‘‘Corona Aşısı Çocuklara Tavsiye Edilmeyebilir’’

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Corona virüsü aşısının ilk aşamada çocuklar için tavsiye edilmeyebileceğini açıkladı.

Uzmanlar Corona virüsü semptomlarını ağır geçiren çocuk sayısının az olduğunu belirtirken, aşı deneylerinde de şimdiye kadar çocuk deneklere yer verilmedi. CDC, erken dönem klinik deneylerin yalnızca hamile olmayan yetişkinler üzerinde yapıldığını kaydetti. Açıklamada aşının tavsiye edildiği grubun gelecekte daha fazla deneğin ekleneceği yeni klinik deneyler sonucunda değişebileceği belirtildi.
Pfizer şirketi, Corona virüsünü ağır geçirmeyen ancak bulaştırıcılığı olan çocukları en genç 12 yaşında olmak üzere ileri dönem klinik deneylerine dahil edeceğini bildirmişti.

Henüz Corona virüsü aşısı geliştirilmedi, ancak bunun için çalışmalarını ve klinik deneylerini sürdüren Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca gibi bir dizi ilaç şirketi var.
Yine CDC’den yapılan açıklamada 2020’nin sonundan önce ancak sınırlı sayıda aşı stoğu olacağı belirtildi ve olası Corona virüsü aşısının önce ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından verilen acil durumda kullanma onayıyla piyasaya çıkacağı kaydedildi.

CDC, aşı stoğunun sınırlı olması nedeniyle bazı grupların aşıyı daha önce olmasının tavsiye edilebileceğini aktardı.
ABD sağlık yetkilileri tarafından görevlendirilen bağımsız bir uzman kurulu Corona virüsü aşılarının dört aşamada piyasaya çıkabileceği; ilk grubun salgınla mücadelede ön plandaki sağlık çalışanları ve ilk müdahale ekiplerinden oluşabileceği tavsiyesinde bulunmuştu.

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