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“Corona Aşısı Eğitim Kampanyası Başlatacağız”

26.02.2021 03:52 | Son Güncelleme:
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“Corona Aşısı Eğitim Kampanyası Başlatacağız”

Başkan Joe Biden, Amerika’da Corona virüsü aşılarına karşı güvensizliği gidermek için yönetiminin bu yıl bir eğitim kampanyası başlatacağını açıkladı

Başkan Joe Biden, Amerika’da Corona virüsü aşılarına karşı güvensizliği gidermek için yönetiminin bu yıl bir eğitim kampanyası başlatacağını açıkladı.

“Aşıların güvenilir ve etkili olduğu konusunda halkı eğitmek için büyük bir kampanya başlatacağız” diyen Biden, “Toplumun her kesiminden liderleri Amerikalılar’ın hepsini aşı olmaları için eğitmeleri ve cesaretlendirmeleri amacıyla bir araya getireceğiz” diye konuştu.

Biden, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından öncelikli olarak milyonlarca Amerikalı’nın aşılanmasını hedeflemişti. Corona virüsü salgını bugüne kadar ABD’de yarım milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Aşıya talep fazla olsa da yetkililer özellikle azınlık toplulukları arasında aşıyla ilgili kaygıların gelecek aylarda toplumun büyük kısmının aşılanması hedefine gölge düşürmesinden endişe ediyor.

Biden el yıkama, sosyal mesafe kurallarını uygulama ve maske takma gibi önlemlere uyulmasının önemine dikkat çekti.

Bazı toplulukların aşı olma konusundaki korkularını bildiğini belirten Biden, Nisan-Mayıs aylarında uzun aşı kuyruklarının azalmasının öngörüldüğünü bildirdi.

“Bu ülke tarihinde bazı toplulukların korkunç tıbbi ve bilimsel istismara maruz kaldığını hepimiz biliyoruz” diyen Biden, aşıların güvenli ve etkili olduğunu söyledi.

Eski Başkan Doanld Trump, Corona virüsünün önemini hafife alarak genellikle maske takmayı reddetmiş, ayrıca Corona virüsüne bağlı ölü sayısındaki önemli mihenk taşlarını da dile getirmekten kaçınmıştı.

Biden ise farklı bir yol izliyor. Pazartesi günü ülkede salgından hayatını kaybedenlerin sayısının yarım milyonu geçmesi nedeniyle Amerikalılar’ı ölenler için saygı duruşuna davet eden Biden, ABD’de uygulanan Corona virüsü aşı dozlarının sayısının 50 milyona ulaşmasının ardından bir konuşma yaptı.

Beyaz Saray’ın Corona virüsü ekibi eyalet yetkilileri de yerel sağlık yetkilileri, kar amacı gütmeyen gruplar, şirketler ve sendikalarla salgın konusunda toplantılar yapıyor.

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