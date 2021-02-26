“Corona Aşısı Eğitim Kampanyası Başlatacağız”

Başkan Joe Biden, Amerika’da Corona virüsü aşılarına karşı güvensizliği gidermek için yönetiminin bu yıl bir eğitim kampanyası başlatacağını açıkladı.

“Aşıların güvenilir ve etkili olduğu konusunda halkı eğitmek için büyük bir kampanya başlatacağız” diyen Biden, “Toplumun her kesiminden liderleri Amerikalılar’ın hepsini aşı olmaları için eğitmeleri ve cesaretlendirmeleri amacıyla bir araya getireceğiz” diye konuştu.

Biden, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından öncelikli olarak milyonlarca Amerikalı’nın aşılanmasını hedeflemişti. Corona virüsü salgını bugüne kadar ABD’de yarım milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Aşıya talep fazla olsa da yetkililer özellikle azınlık toplulukları arasında aşıyla ilgili kaygıların gelecek aylarda toplumun büyük kısmının aşılanması hedefine gölge düşürmesinden endişe ediyor.

Biden el yıkama, sosyal mesafe kurallarını uygulama ve maske takma gibi önlemlere uyulmasının önemine dikkat çekti.

Bazı toplulukların aşı olma konusundaki korkularını bildiğini belirten Biden, Nisan-Mayıs aylarında uzun aşı kuyruklarının azalmasının öngörüldüğünü bildirdi.