Corona Aşısı Kuru Buz Talebinde Büyük Artışa Neden Oldu

Amerika’da onaylanan ilk Corona virüsü aşısının, dağıtım sürecinde kuru buz kullanılarak aşırı soğuk derecede korunması gerekiyor. Bu da kuru buz talebinde ani bir artışa neden oldu.

Kuru buz karbondioksit gazının katı hali ve soğukluğu -78 santigrat dereceye kadar ulaşıyor.

Ohio eyaletinde bulunan ve yıllardır kuru buz üreten Gehm & Sons’ın firmasının sahibi Harry Gehm, “Bunu kullanacaklar. Oldukça beyaz ve üzerinden duman çıkıyor. İşte kuru buz bu!” diyor.

Gehm, son birkaç hafta içinde kuru buz talebinin yaklaşık yüzde 15 oranında arttığını söylüyor.

Bunun nedeni, Pfizer ile BioNTech’in ortak geliştirdiği Corona aşısının -70 santigrat derecenin altında korunması.

Pfizer aşıyı özel olarak tasarlanmış kutularda dağıtıyor. Her bir kutu için, her beş günde bir yeni kuru buz gerekiyor.

Tedarik zinciri uzmanı Julie Swann, “Kutunun sık sık açılmaması gerekiyor. Çünkü kutu açıldığında buz daha çabuk gaz haline dönüşüyor ve kutunun içindeki derece yükseliyor” diyor.

Karbondioksit seviyesinin yüksek olması ölümcül olabiliyor. Özellikle de uçaklarda taşınan kuru buz böyle bir tehlike oluşturuyor.