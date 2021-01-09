HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Corona Aşısı Kuru Buz Talebinde Büyük Artışa Neden Oldu

Corona Aşısı Kuru Buz Talebinde Büyük Artışa Neden Oldu

09.01.2021 17:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Corona Aşısı Kuru Buz Talebinde Büyük Artışa Neden Oldu

Amerika’da onaylanan ilk Corona virüsü aşısının, dağıtım sürecinde kuru buz kullanılarak aşırı soğuk derecede korunması gerekiyor. Bu da kuru buz talebinde ani bir artışa neden oldu

Amerika’da onaylanan ilk Corona virüsü aşısının, dağıtım sürecinde kuru buz kullanılarak aşırı soğuk derecede korunması gerekiyor. Bu da kuru buz talebinde ani bir artışa neden oldu.

Kuru buz karbondioksit gazının katı hali ve soğukluğu -78 santigrat dereceye kadar ulaşıyor.

Ohio eyaletinde bulunan ve yıllardır kuru buz üreten Gehm & Sons’ın firmasının sahibi Harry Gehm, “Bunu kullanacaklar. Oldukça beyaz ve üzerinden duman çıkıyor. İşte kuru buz bu!” diyor.

Gehm, son birkaç hafta içinde kuru buz talebinin yaklaşık yüzde 15 oranında arttığını söylüyor.

Bunun nedeni, Pfizer ile BioNTech’in ortak geliştirdiği Corona aşısının -70 santigrat derecenin altında korunması.

Pfizer aşıyı özel olarak tasarlanmış kutularda dağıtıyor. Her bir kutu için, her beş günde bir yeni kuru buz gerekiyor.

Tedarik zinciri uzmanı Julie Swann, “Kutunun sık sık açılmaması gerekiyor. Çünkü kutu açıldığında buz daha çabuk gaz haline dönüşüyor ve kutunun içindeki derece yükseliyor” diyor.

Karbondioksit seviyesinin yüksek olması ölümcül olabiliyor. Özellikle de uçaklarda taşınan kuru buz böyle bir tehlike oluşturuyor.

Tehlikeli Ürünler Danışmanları Konseyi Direktörü Delmer Billings, “Uçaklar uçuştayken belli düzeyde bir karbondioksit akışını kaldırabilir. Ancak karbondioksit oranının fazla olması uçaktaki oksijen seviyesinin yenilenmesini zorlaştırır” diye konuşuyor.

Kuru buz talebi artarken uzmanlar bu ürünün bulunmasında sıkıntı olmayacağı görüşünde.

Basınçlı Gaz Birliği Başkanı Richard Gottwald, “Mevcut koşulları inceledik. Gereken kuru buz kapasitesini yakalayabileceğimizden eminiz” ifadesini kullanıyor.

Kuru buza alternatif olarak kullanılabilecek tek şey aşırı soğuk kapasiteli özel buzdolapları. Bazı hastaneler ve araştırma merkezlerinde bunlar mevcut.

Bu tür buzdolaplarını üreten firmaların yetkilileri de talepte artış olduğunu söylüyor.

Stirling Ultracold firmasının CEO’su Dusty Tenney, “Firmamızda istihdamda yüzde 50’den fazla artış sağladık. Gelen talebi karşılayabilmek için 3 milyon dolar değerinde materyal satın aldık. Aldığımız talep tahminimizden de fazla oldu” diyor.

Onaylanan diğer Corona virüsü aşılarının korunması daha kolay. Örneğin, Moderna firmasının aşısı -20 santigrat derecede nakledilebiliyor. Bu da Moderna aşısının uzak bölgelere dağıtımını kolaylaştırıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Kendi sosyal medya platformunu kuracak!Kendi sosyal medya platformunu kuracak!
Vakıfbank şikayet hattına nasıl ulaşılır?Vakıfbank şikayet hattına nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın sayılı yerlerinden! Duyan gidiyor: Gerçekten mucize

Dünyanın sayılı yerlerinden! Duyan gidiyor: Gerçekten mucize

Örtülerin altında neler oluyor? The Cabins izleyicileri şokta!

Örtülerin altında neler oluyor? The Cabins izleyicileri şokta!

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu! Güldür Güldür'e katılan çocuk hüzünlendirdi

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu! Güldür Güldür'e katılan çocuk hüzünlendirdi

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

Tayvan’da 5.7 büyüklüğünde deprem

Tayvan’da 5.7 büyüklüğünde deprem

Trump, kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı

Kendi sosyal medya platformunu kuracak!

İspanya'da kar fırtınası hayatı durdurdu! 'Kırmızı' alarma geçildi

İspanya'da kar fırtınası hayatı durdurdu! 'Kırmızı' alarma geçildi

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Akıllı cihazlar ev içi istismar aracı olarak kullanılıyor

Akıllı cihazlar ev içi istismar aracı olarak kullanılıyor

Çin'den DSÖ ekibinin ülkeye gelmesine yeşil ışık

Çin'den DSÖ ekibinin ülkeye gelmesine yeşil ışık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.