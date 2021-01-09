Corona Aşısı Kuru Buz Talebinde Büyük Artışa Neden Oldu

Amerika’da onaylanan ilk Corona virüsü aşısının, dağıtım sürecinde kuru buz kullanılarak aşırı soğuk derecede korunması gerekiyor. Bu da kuru buz talebinde ani bir artışa neden oldu.
Kuru buz karbondioksit gazının katı hali ve soğukluğu -78 santigrat dereceye kadar ulaşıyor.
Ohio eyaletinde bulunan ve yıllardır kuru buz üreten Gehm & Sons’ın firmasının sahibi Harry Gehm, “Bunu kullanacaklar. Oldukça beyaz ve üzerinden duman çıkıyor. İşte kuru buz bu!” diyor.
Gehm, son birkaç hafta içinde kuru buz talebinin yaklaşık yüzde 15 oranında arttığını söylüyor.
Bunun nedeni, Pfizer ile BioNTech’in ortak geliştirdiği Corona aşısının -70 santigrat derecenin altında korunması.
Pfizer aşıyı özel olarak tasarlanmış kutularda dağıtıyor. Her bir kutu için, her beş günde bir yeni kuru buz gerekiyor.
Tedarik zinciri uzmanı Julie Swann, “Kutunun sık sık açılmaması gerekiyor. Çünkü kutu açıldığında buz daha çabuk gaz haline dönüşüyor ve kutunun içindeki derece yükseliyor” diyor.
Karbondioksit seviyesinin yüksek olması ölümcül olabiliyor. Özellikle de uçaklarda taşınan kuru buz böyle bir tehlike oluşturuyor.
Tehlikeli Ürünler Danışmanları Konseyi Direktörü Delmer Billings, “Uçaklar uçuştayken belli düzeyde bir karbondioksit akışını kaldırabilir. Ancak karbondioksit oranının fazla olması uçaktaki oksijen seviyesinin yenilenmesini zorlaştırır” diye konuşuyor.
Kuru buz talebi artarken uzmanlar bu ürünün bulunmasında sıkıntı olmayacağı görüşünde.
Basınçlı Gaz Birliği Başkanı Richard Gottwald, “Mevcut koşulları inceledik. Gereken kuru buz kapasitesini yakalayabileceğimizden eminiz” ifadesini kullanıyor.
Kuru buza alternatif olarak kullanılabilecek tek şey aşırı soğuk kapasiteli özel buzdolapları. Bazı hastaneler ve araştırma merkezlerinde bunlar mevcut.
Bu tür buzdolaplarını üreten firmaların yetkilileri de talepte artış olduğunu söylüyor.
Stirling Ultracold firmasının CEO’su Dusty Tenney, “Firmamızda istihdamda yüzde 50’den fazla artış sağladık. Gelen talebi karşılayabilmek için 3 milyon dolar değerinde materyal satın aldık. Aldığımız talep tahminimizden de fazla oldu” diyor.
Onaylanan diğer Corona virüsü aşılarının korunması daha kolay. Örneğin, Moderna firmasının aşısı -20 santigrat derecede nakledilebiliyor. Bu da Moderna aşısının uzak bölgelere dağıtımını kolaylaştırıyor.