Corona Aşısı Üzerinde Çalışan Firmalardan Yeni Adım

Corona virüsüne karşı aşı çalışmalarında klinik deneylerin ilk aşamasından olumlu sonuç alan ABD’li biyoteknoloji firması Moderna aşı talebini karşılamak için harekete geçti. Firma, tedarik sorununun önüne geçmek için İsviçre firmasıyla anlaşma imzaladı.
2021 yılına kadar milyonlarca doz aşı üretmeyi planlayan Moderna, aşıda kullanılacak lipitlerde tedarik sorunu yaşamamak için CordenPharma adlı ilaç firmasıyla anlaştı.
Şirket geçtiğimiz hafta üzerinde çalıştığı aşı adayının sağlıklı bir grup gönüllü üzerinde yapılan denemelerinde virüse karşı bünyede antikor üretimini harekete geçirdiğinin tespit edildiğini açıklamış, bu gelişme Corona virüsüne karşı aşı umutlarını arttırmıştı.
Uzmanlar virüse karşı güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesinin 12-18 ay alabileceği öngörüsünde bulunmuştu.
İngiliz firmadan aşı üretimini arttırabilecek girişim
Corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için zamanla yarışan bir başka şirket de İngiliz ilaç firması GlaxoSmithKleine (GSK). Şirket merkezi Fransa’da bulunan Sanofi adlı ilaç firmasıyla kendi Corona aşısı üzerinde çalışıyor.
GSK da “booster” adı verilen güçlendirici aşı üretimini arttırmak amacıyla girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Güçlendirici dozlar, aşının virüse karşı yarattığı bağışıklığı güçlendirmek ve böylece enfeksiyonlardan daha uzun süre koruma sağlamak için uygulanıyor.
2021 yılında 1 milyar güçlendirici doz üretmeyi hedefleyen İngiliz firma, aşı programına destek almak için hükümetlerle de temasta olduğunu bildirdi.
Güçlendirici dozların virüse karşı geliştirilen aşının tek dozunda gereken protein miktarını azaltabileceği belirtiliyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu da daha fazla dozda aşı üretiminin önünün açılması demek.
“Narkolepsi vakaları aşıdan değil virüsün kendisinden kaynaklandı”
İngiliz firmadan Corona virüsüne karşı aşı çalışmalarını dolaylı olarak ilgilendiren bir açıklama daha geldi. Firma, 10 yıl önce H1N1 virüsüne karşı ürettiği Pandemrix adlı grip aşısının narkolepsi olarak bilinen uyku bozukluğuna yol açmadığını açıkladı.
Pandemrix’teki bazı bileşenlerin firmanın üzerinde çalıştığı Corona virüsü aşısında da kullanılıyor olması bazı kaygıların gündeme getirilmesine neden olmuştu.
Açıklamada, 2009-2010 yıllarındaki domuz gribi salgını sırasında İngiltere, Finlandiya, İsveç ve İrlanda’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede artış gösteren narkolepsi vakalarının, aşıdan değil grip virüsünün kendisinden kaynakladığını ortaya koyan bilimsel araştırmalar olduğunun altı çizildi.
Reuters haber ajansına açıklama yapan firma, “Narkolepsi ve H1N1 grip virüsü arasındaki bu ender ilişkinin Corona virüsü aşısını etkileme olasılığı çok düşük” diyerek üzerinde, Fransız ilaç devi Sanofi’yle birlikte yürüttüğü aşı çalışmalarıyla ilgili kaygıları gidermeye çalıştı.