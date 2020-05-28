Corona Aşısı Üzerinde Çalışan Firmalardan Yeni Adım

Corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için zamanla yarışan bir başka şirket de İngiliz ilaç firması GlaxoSmithKleine (GSK). Şirket merkezi Fransa’da bulunan Sanofi adlı ilaç firmasıyla kendi Corona aşısı üzerinde çalışıyor.

Uzmanlar virüse karşı güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesinin 12-18 ay alabileceği öngörüsünde bulunmuştu.

Şirket geçtiğimiz hafta üzerinde çalıştığı aşı adayının sağlıklı bir grup gönüllü üzerinde yapılan denemelerinde virüse karşı bünyede antikor üretimini harekete geçirdiğinin tespit edildiğini açıklamış, bu gelişme Corona virüsüne karşı aşı umutlarını arttırmıştı.

2021 yılına kadar milyonlarca doz aşı üretmeyi planlayan Moderna, aşıda kullanılacak lipitlerde tedarik sorunu yaşamamak için CordenPharma adlı ilaç firmasıyla anlaştı.

Corona virüsüne karşı aşı çalışmalarında klinik deneylerin ilk aşamasından olumlu sonuç alan ABD’li biyoteknoloji firması Moderna aşı talebini karşılamak için harekete geçti. Firma, tedarik sorununun önüne geçmek için İsviçre firmasıyla anlaşma imzaladı.

GSK da “booster” adı verilen güçlendirici aşı üretimini arttırmak amacıyla girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Güçlendirici dozlar, aşının virüse karşı yarattığı bağışıklığı güçlendirmek ve böylece enfeksiyonlardan daha uzun süre koruma sağlamak için uygulanıyor.

2021 yılında 1 milyar güçlendirici doz üretmeyi hedefleyen İngiliz firma, aşı programına destek almak için hükümetlerle de temasta olduğunu bildirdi.

Güçlendirici dozların virüse karşı geliştirilen aşının tek dozunda gereken protein miktarını azaltabileceği belirtiliyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu da daha fazla dozda aşı üretiminin önünün açılması demek.

“Narkolepsi vakaları aşıdan değil virüsün kendisinden kaynaklandı”

İngiliz firmadan Corona virüsüne karşı aşı çalışmalarını dolaylı olarak ilgilendiren bir açıklama daha geldi. Firma, 10 yıl önce H1N1 virüsüne karşı ürettiği Pandemrix adlı grip aşısının narkolepsi olarak bilinen uyku bozukluğuna yol açmadığını açıkladı.

Pandemrix’teki bazı bileşenlerin firmanın üzerinde çalıştığı Corona virüsü aşısında da kullanılıyor olması bazı kaygıların gündeme getirilmesine neden olmuştu.