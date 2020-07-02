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Corona Aşısında CureVac ile Tesla İşbirliğine Gidiyor

02.07.2020 18:42 | Son Güncelleme

Tesla, Alman biyoteknoloji firması CureVac’ın üzerinde çalıştığı Corona virüsü aşısının üretiminde kullanılmak üzere seyyar molekül yazıcı geliştiriyor

Corona Aşısında CureVac ile Tesla İşbirliğine Gidiyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Alman biyoteknoloji firması CureVac’ın üzerinde çalıştığı Corona virüsü aşısının üretiminde kullanılmak üzere seyyar molekül yazıcı geliştiriyor. Tesla CEO’su Elon Musk, firmanın bu çalışmasını Twitter üzerinden açıkladı. Musk, yazıcıları "mikro RNA fabrikaları" olarak tanımladı.

Alman firması CureVac’in açıklamalarına göre Tesla’nın molekül yazıcıları, içine yüklenen reçeteye göre aşı ve diğer elçi RNA bazlı terapiler üretebilecek. Yazıcılar, ücra bölgelere kolaylıkla nakledilebilecek şekilde tasarlanıyor.

Üzerinde yapılan çalışmaların devam ettiği CureVac aşısının onaylanması halinde, bu aşıdan Almanya’nın farklı noktalarında yüz milyonlarca doz üretilmesi hedefleniyor.

Merkezi Almanya’nın Tübingen kentinde olan, Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın da desteklediği CureVac, elçi RNA yaklaşımının öncüsü olarak bilinen bir firma. Elçi RNA yaklaşımı, Alman BioNTech ve ortağı Amerikan Pfizer firması ile yine Amerikan Moderna firması tarafından da üzerinde araştırma yapılan bir teknoloji.

RNA molekülleri, çift sarmal yapısına sahip DNA’nın tek sıralı versiyonu. RNA, tekrar eden moleküler yapısı sayesinde daha basit biyokimyasal işlemle elde edilebiliyor. Birçok biyoteknolojik ilacın üretiminde gerekli olan genetiği değiştirilmiş canlı hücreler, RNA molekülleri elde etmek için gerekmiyor.

CureVac, Almanya’da yeni inşa etmeye başladığı bir tesisteyse milyarlarca doz aşı üretebilmeyi hedefliyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’da paylaştığı mesajında, CureVac aşısının üretileceği ‘mikro-fabrikaların’ Almanya’nın Prüm kentindeki Tesla Grohmann Automation firması tarafından inşa edileceğini söyledi.

Tesla, akü ve yakıt hücreleri için otomasyonlu imalat sistemleri geliştiren Alman Grohmann Automation firmasını 2016 yılında satın almıştı.

CureVac’a yakın bir kişi, firmanın seyyar yazıcı teknolojisi geliştirmek için Tesla Grohmann’la bir süredir işbirliği yaptığını söyledi.

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