Corona Aşısındaki Belirsizlikler

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından aşıların, Ankara'daki Bakanlığa ait depodan dağıtım araçlarıyla yola çıkması bekleniyor. Türkiye’de kademeli olarak, 2014 Ekim ayından itibaren devreye sokulan Aşı Takip Sistemi (ATS) kapsamında karekod bilgisiyle her doz aşı, ana depodan uygulanıncaya kadar takip ediliyor, uygulanan ve uygulayan kişi bilgileri eşleştiriliyor. Karekod okutularak aşının miadı kontrol ediliyor, seri durdurulması olup olmadığına bakılıyor ve soğuk zincire uygunluğu doğrulanıyor.

“ASM’lerde personel eksikliği aşı uygulamasına engel”

Türkiye’de bugüne kadar aşı uygulamalarının yüzde 90’ını karşılayan Aile Sağlığı Merkezleri Corona virüsü aşısında kilit yer tutacak. Ancak Aile Sağlığı Merkezleri’nde aşının uygulanması için personel sayısında eksiklik olduğunu söyleyen Uyan, “Bu aşıyı nasıl yapalım? 2018’de Bakanlığın istatistiklerine göre, Türkiye’de 26 bin 252 aile hekimi var. Yaklaşık 8 milyon kişiye bakan aile hekimi yok yani yüzde 9’unun aile hekimliği boş. Yaklaşık 18 milyonun yani yüzde 21’in ise aile sağlığı çalışanı yok. Biz personel olarak yetersiziz. Benim ebem ancak kendi bebeğini aşılıyor, gebesini aşılıyor. Ben bu işi bırakmak istemiyorum. Biz pandemiyi 9 aydır yaşıyoruz. Sağlık personeli takviyesi gelmedi. Olağanüstü durumdayız ve bizim desteğe ihtiyacımız var” dedi.

“Haftada 100 aşı saklayacak buzdolabımız yok”

Aşının yapıldıktan sonra hastanın 20 ila 30 dakika aile sağlığı merkezinde hazırlanacak aşı odasında yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı bekletileceğini kaydeden Uyan, aile sağlığı merkezlerindeki fiziksel altyapı olanaksızlıklarına dikkat çekti: “Aşılama üç, beş dakika sürüyor diyelim. Bir kişinin içeri girmesi, aşılanması ve çıkması 35 dakika. Her odada, her yerde, her koridorda ayak üstü aşı yapamazsınız. Çünkü anafilaksi (alerjik reaksiyon) durumunu bilmiyoruz. 112 anında gelemeyeceğine göre biz müdahale edeceğiz. Dolayısıyla müdahale edeceğimiz odada aşı yapmamız ve kişinin de orada beklemesi lazım. Bunu düşündüğünüz zaman, ASM’ye sadece bir aşı odası yapabilirsiniz. Biz 8 saat çalışıyoruz. Yani bir ASM’de 16 kişiyi ancak aşılayabilirsiniz. Bir hafta içinde en iyimser rakamla 100 aşı. 100 aşıyı koyacağımız buzdolabımız var mı bizim? Yok. Çünkü buzdolabında benim bir aylık gebemin, bebemin aşıları saklanabilecek durumda. Ben buzdolabı büyüklüğünü, aşı nakil kabımı olağan duruma göre aldım” diye konuştu.

Uyan, salgın boyunca bakanlığın aile sağlığı merkezlerine, kişisel koruyucu ekipman desteğinde bulunmakta zayıf kaldığını ve aşılama sürecinde bunlar için destek beklediklerini de sözlerine ekledi.