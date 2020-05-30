"Corona Aşısını Yıl Sonuna Kadar Piyasaya Sürebiliriz"

Çin'den yapılan resmi bir açıklamada, ülkede sürdürülen Corona virüsü aşı çalışmaları sonucunda bu yılın sonu itibariyle aşının piyasaya sürülebileceği belirtildi.

Wuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü'nde yürütülen bilimsel deneylerde 2 binden fazla kişiye aşı yapıldı. Çin sosyal medya platformu WeChat üzerinden, deneylerin denetiminden sorumlu resmi idari birimin hesabından yapılan açıklamada, aşının bu yılın sonu ya da 2021 yılının başı itibariyle piyasaya sürülmeye hazır olabileceği kaydedildi.

Aşı denemelerinin yürütüldüğü her iki kurum da devlete bağlı ilaç şirketi Sinopharm ile işbirliği içinde. İki kurum da aşı denemelerinde ikinci aşamaya girmiş bulunuyor.

Açıklamaya göre, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü yıllık 100 milyon ila 120 milyon dozda aşı üretme kapasitesine sahip olacak.

Çin'de halen insanlar üzerinde klinik deney aşamasında 5 Corona virüsü aşısı üzerinde çalışmalar devam ediyor.

