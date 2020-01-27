Corona can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 80'i buldu

Çin'de ortaya çıktıktan sonra ABD, Kanada, Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam'da da görülen yeni tür Corona virüsü can almaya devam ediyor. Çinli yetkililer dün itibarıyla ölü sayısının 80'i bulduğunu açıkladı.

Çin hükümetinden yapılan açıklamada virüsün yaklaşık 2 bin 800 kişiye bulaştığı belirtildi. Dün aynı kaynaklar ölü sayısını 56, virüsün bulaştığı insan sayısını ise iki bin olarak aktarmıştı. Virüs bulaşan insanların 461'inin durumunun ise acil olduğu kaydedildi.

Virüsten etkilendiği varsayılan kişi sıyısı 5 bin 794 olarak açıklanırken, bu kişilerle temas ettiklerinden kuşkulanılan 30 bin 453 kişinin gözlem altında tutulduğu kaydedildi. Şimdiye kadar 51 kişi ise tedavi edilerek taburcu oldu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyon Bakanı Ma Hiaovei virüsün bulaşma kabiliyetini artırdığını ve enfeksiyonların sayısının artabileceğini söyledi. Virüs hakkında bilinenlerin sınırlı olduğunu söyleyen Ma, virüsün mutasyonlarının yaratabileceği risklerin de tam olarak bilinmediğini kaydetti.