Corona Döneminde Hangi Aktiviteler Güvenli?

Corona virüsü önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte Amerika’da hayat normale dönmeye başladı. Salgının hala sürdüğü bu ortamda en çok merak edilense hangi aktivitelerin güvenli, hangilerinin riskli olduğu. Bu soruya uzmanlar yanıt veriyor. Reuters’ın görüştüğü beş epidemiyolog ve kamu sağlığı uzmanı, gündelik yaşam aktivitelerinin risk seviyesini 1 ila 5 arasında bir skalada değerlendiriyor. Bilim adamlarının üzerinde uzlaştığı ortak mesajsa, aktiviteleri daha güvenli hale getirmek için gerekli bütün tedbirlerin alınması gerektiği. Michigan Üniversitesi’nden araştırmacı Ryan Malosh, skaladaki sıralamayı, “Yüksek risk taşıyan aktiviteler, havalandırma sistemi zayıf olan kapalı ve kalabalık mekanlarda uzun süre kalınmasını gerektiren aktivitelerdir. Düşük riskli olanlarsa, açık havada, sosyal mesafenin korunabildiği geniş alanlarda, az kişiyle, kısa süreliğine yapılan aktiviteler” şeklinde özetliyor. Doktora gitmek: Düşük riskli (Ortalama 2.1) Washington Üniversitesi’nden Jared Beaten, “İnsanlar rutin veya acil doktor ziyaretlerini erteliyor. Oysa şu anda doktor muayenehaneleri gidilebilecek en güvenli yerler çünkü çalışanların ve bekleme odalarına alınan hastaların uyması gereken çok katı kurallar söz konusu” diyor.

Piknik yapmak: Düşük riskli (Ortalama 2.3) Emory Üniversitesi’nden Matybeth Sexton’a göre bu aktivitenin riski düşük. Sexton, ‘’İnsanlar yemek yemedikleri zaman maske takmalı, el dezenfektanı getirmeli ve yemek yemeden önce kullanmalı. Aralarına 2 metre mesafe koymalı ve bunu mümkün olduğunca korumalı. Yiyecek ve içeceklerini paylaşmamalı. Yakın temas veya yemek paylaşımını gerektiren, özellikle açık büfe tarzındaki toplantılar riski arttırır’’ diyor. Çocukların açık havada oynaması: Düşük ila orta riskli (Ortalama 2.4) Sexton’a göre bu aktivitenin riskini çocukların yaşı belirliyor. Eğer çocuklar sosyal mesafeyi korumanın önemini anlayabilecek yaştalarsa, oynamak için bir araya gelen çocukların sayısı azsa ve oynadıkları oyun fiziksel temas içermiyorsa risk düşük olacaktır. Ancak çocukların yaşları küçüldükçe risk seviyesi 4’e, hatta 5’e kadar tırmanabilir. Alışverişe gitmek: Düşük ila Orta riskli (Ortalama 2.5) Jared Baeten, “Eğer çalışanlar maske takıyorlarsa ve siz de mağazalara maskeli ve planlı bir şekilde girip çıkarsanız risk yüksek olmaz” diyor.

Ofislere dönmek: Orta riskli (Ortalama: 2.6) Columbia Üniversitesi’nden Barun Mathema’ya göre, çalışanların işe dönüşümlü gitmesiyle ofislerdeki yoğunluk azaltılabilir. Çalışanlar, hastalık belirtileri gösterip göstermediklerini yakından takip etmeye ve hatta antikor testi yaptırmaya teşvik edilebilir. Yaşlı bir akrabayı ziyaret etmek: Orta riskli (Ortalama 3.2) Los Angeles’taki California Üniversitesi’nden Richard Jackson, bu aktivitede riskin ziyaret edilen yaşlıya ait olduğunu ve ziyareti yapan kişinin sosyal tecrit önlemlerine uymamış olması durumunda bu riskin daha da artacağını vurguluyor. Jackson, “Ancak böyle ziyaretler hem gençlerin hem de yaşlıların psikolojisi açısından faydalı. Maske takın, ellerinizi yıkayın ve mesafenizi koruyun” diyor. “Eğer başka hiç kimseyle temas etmediyseniz ve hastalık belirtiniz yoksa, yaşlı akrabaları ziyaret etmek faydalı olabilir” diyen Baeten da ziyareti maske takarak ve mümkünse açık havada yapmayı tavsiye ediyor. Kuaföre gitmek: Orta riskli (Ortalama: 3.4)

Jackson’a göre kuaföre gitmek bazı durumlarda düşük riskli de olabilir. Uzman, “Eğer kuaförünüz hasta değilse, belirti göstermiyorsa ve ikiniz de maske takıyorsanız, risk düşük olur. Ancak çalışanlar arasında hapşıran ve öksüren varsa, uzak durun” diyor. Restorana gitmek: Orta riskli (Ortalama: 3.4) Sexton, açık havada yemek yemenin, kapalı mekanlarda yemek yemekten daha az riskli olduğunu söylüyor. Ayrıca yemeği kimlerle yediğiniz, masaların birbirine ne kadar yakın olduğu, restoranda kaç kişinin bulunduğu ve çalışanların maske takıp takmadığı da önemli. Ev partisine gitmek: Orta ila yüksek riskli (Ortalama: 3.8) Jackson’a göre, eğer sadece yetişkinlerin bulunduğu ve sosyal mesafenin korunduğu bir toplantıysa, risk düşük olur. Ancak uzman, hastalık belirtisi gösterenlerin kesinlikle eve alınmamasını öneriyor. Çünkü ortamda hasta birinin bulunması risk seviyesini skala üzerinde 4’e yükseltiyor. Çocuğunuzu kampa göndermek: Yüksek riskli (Ortalama 3.9) Bu aktiviteye skalada 4 puan veren Jackson, “Dağ yürüyüşleri, grup yemekleri, kamp ateşleri ve ranza yataklar kamp tecrübesinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak bunlar aynı zamanda virüsün kolayca yayılmasına da yol açar. Dolayısıyla, kamp yöneticilerinin önlem alması ve bu önlemlerin ciddi bir şekilde uygulanmasını sağlamaları çok önemli” diyor.