Corona Döneminde İlk: İzmir Yarı Maratonu Alınan Önlemlerle Koşuldu

Dünya Sağlı Örgütü (DSÖ) ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun önerdiği kurallar çerçevesinde 500 kişi ile sınırlandıran yarışa 350 sporcu katıldı. Sporcular kendilerine ayrılan alanda aralarında 1,5 metre olacak şekilde ısınma hareketlerini tamamladı. Ardından 10’ar saniye arayla 4’er sporcu start koridorundan çıkış yaptı. Cumhuriyet Meydanı ile İnciraltı arasındaki 21 kilometre 97 metrelik parkurda koşulan yarışı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer başlattı.

İlk dijital koşu kulübü kuruluyor

Soyer, “Önümüzdeki günlerde bir dijital koşu kulübü kuruyoruz. Türkiye’nin ilk dijital koşu kulübü olacak. Koştukça puanlarınızı biriktireceksiniz. Puanlarınız biriktikçe de güzel sürprizlerle karşılaşacaksınız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Maraton İzmir’in de 4 Ekim’de limitli bir katılımla gerçekleşeceğini ve aynı gün Türkiye’nin ilk Sanal Tam Maratonu ile sanal 10 kilometre koşusunun yapılacağını söyledi. Soyer, “İzmir sporcuları, maratonlarıyla bir dünya markası olacak. Bugün düzenlediğimiz yarı maraton, 4 Ekim’de düzenleyeceğimiz Maraton İzmir ile kentin bu alandaki markalaşma gücünü ortaya çıkarıyoruz” diye konuştu.

Birincilik Etiyopyalı Gateya Gelaw’ın

9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu’nda genel sıralama erkekler kategorisinde ipi göğüsleyen isim geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw oldu. Milli atlet Sezgin Ataç ikinciliği, milli atlet Saffet Elkatmış da üçüncülüğü aldı. Genel sıralama kadınlar kategorisinde ise itirazlar nedeniyle dereceye girenler Türkiye Atletizm Federasyonu’nun değerlendirmesinin ardından açıklanacak. Yarışmada ayrıca Yarı Maraton Türk Sporcular ve Master Sporcular kategorilerinde de ödüller verildi. Dereceye giren atletlere toplam 95 bin 200 TL para ödülü verilirken, yarışa katılan ve parkuru tamamlayan tüm sporculara da madalya takıldı.

