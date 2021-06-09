Corona En Yaşanabilir Şehri Değiştirdi

Pandemi dünyanın en yaşanabilir şehirlerinin sıralamasını altüst etti. Economist İstihbarat Birimi (EIU) Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda'daki metropoller, Avrupa'daki şehirlerin önüne geçti.

Yeni Zelanda’nın Auckland şehri, Economist'in 2021'de dünyanın en yaşanabilir şehirlerine ilişkin yıllık anketinde ilk sırada yer aldı. Auckland’ı Japonya'da Osaka ve Tokyo, Avustralya'da Adelaide ve Yeni Zelanda'da Wellington takip etti. Tüm bu şehirler, Corona virüsü pandemisine karşı hızlı harekete geçen yerler.

EIU, Auckland’ın halkı eve kapatmayan ve şehrin güçlü puan almasına olanak tanıyan pandemi kontrolundaki başarılı yaklaşımı sayesinde sıralamanın zirvesine yükseldiğini açıkladı.

Avrupa şehirleri ise bu yılki sıralamada özellikle kötü performans gösterdi. 2018 ile 2020 yılları arasında daha önce dünyanın en yaşanabilir şehri olan Viyana, 12’nci sıraya geriledi. Araştırmaya göre, sıralamadaki en büyük on düşüşün sekizi Avrupa şehirleri.

Almanya'nın kuzeyindeki liman kenti Hamburg, 34 basamak düşerek 47’nci oldu. Bu, Avrupa şehirleri arasında genel olarak en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.