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Corona En Yaşanabilir Şehri Değiştirdi

09.06.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre ‘'en yaşanabilir şehirler’' listesinde Yeni Zelanda'nın Auckland şehri birinci sırada yer aldı. En az yaşanabilir şehir ise Suriye’nin başkenti Şam

Corona En Yaşanabilir Şehri Değiştirdi

Pandemi dünyanın en yaşanabilir şehirlerinin sıralamasını altüst etti. Economist İstihbarat Birimi (EIU) Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda'daki metropoller, Avrupa'daki şehirlerin önüne geçti.

Yeni Zelanda’nın Auckland şehri, Economist'in 2021'de dünyanın en yaşanabilir şehirlerine ilişkin yıllık anketinde ilk sırada yer aldı. Auckland’ı Japonya'da Osaka ve Tokyo, Avustralya'da Adelaide ve Yeni Zelanda'da Wellington takip etti. Tüm bu şehirler, Corona virüsü pandemisine karşı hızlı harekete geçen yerler.

EIU, Auckland’ın halkı eve kapatmayan ve şehrin güçlü puan almasına olanak tanıyan pandemi kontrolundaki başarılı yaklaşımı sayesinde sıralamanın zirvesine yükseldiğini açıkladı.

Avrupa şehirleri ise bu yılki sıralamada özellikle kötü performans gösterdi. 2018 ile 2020 yılları arasında daha önce dünyanın en yaşanabilir şehri olan Viyana, 12’nci sıraya geriledi. Araştırmaya göre, sıralamadaki en büyük on düşüşün sekizi Avrupa şehirleri.

Almanya'nın kuzeyindeki liman kenti Hamburg, 34 basamak düşerek 47’nci oldu. Bu, Avrupa şehirleri arasında genel olarak en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Düşüş eğiliminde hastanelerin pandemi sırasında kapasite sorunları yaşaması etkili oldu. Araştırma kapasite sorunlarının, Alman ve Fransız şehirlerinin çoğunda arttığını ve bunun da kentlerin "sağlık puanının düşmesine" yol açtığına dikkat çekti.

Ekonomist, Avrupa sağlık sistemi ve hastanelerdeki sorunların, hareket kısıtlamaları nedeniyle kültür ve genel yaşanabilirlik üzerinde de zincirleme bir etkisi olduğunu kaydetti.

En dikkate değer yükseliş, pandemiyi kontrol altına alma ve hızlı aşılama programı sayesinde ABD’nin Hawaii eyaletindeki Honolulu’ya ait. Honolulu, endekste, 46 sıra yükselerek 14’üncü sıraya yerleşti.

Şam, Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle hayatın en zor olduğu şehir olmaya devam ediyor.

En yaşanabilir 10 şehir

Auckland - Yeni Zelanda
Osaka - Japonya
Adelaide - Avustralya
Wellington - Yeni Zelanda
Tokyo - Japonya
Perth - Avustralya
Zürih - İsviçre
Cenevre - İsviçre
Melbourne - Avustralya
Brisbane - Avustralya

En az yaşanabilir 10 şehir

Caracas - Venezuela
Douala - Kamerun
Harare - Zimbabve
Karachi - Pakistan
Trablus - Libya
Cezayir - Cezayir
Dhaka - Bangladeş
Port Moresby - Papua Yeni Gine
Lagos - Nijerya
Şam - Suriye

Economist İstihbarat Birimi, medya grubu Economist Group içinde bağımsız bir araştırma ve analiz kuruluşu olarak hizmet veriyor.

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