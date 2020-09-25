“Corona Enfeksiyonu Meslek Hastalığı Olmalı”

Corona virüsü salgınında ikinci dalgayı yaşadığına işaret edilen Türkiye’de, başta Ankara olmak üzere büyük şehirlerde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı ve vaka yayılma hızı endişe yaratıyor. Ankara’yla ilgili günlük vaka tablosu açıklanmazken, Sağlık Bakanlığı, İstanbul’un verileriyle bölgesel verileri paylaşıyor. Ülke genelinde “ikinci dalga” nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın vatandaşlara yönelik yaptırımlarını hapis cezası olarak arttırdığı koşullarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün “vaka artış hızında kontrol sağlandığı” açıklaması yaptı. Koca, “Bildiğiniz gibi 6 aydır koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bir dönem kurallara uyarak yaşadığımız belirgin düşüş ne yazık ki uzun süreli olmadı. Hasta sayılarımız ve kayıplarımız yeniden artmaya başladı. Bu durum sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli. Hasta sayılarımızdaki artış her bölgemizde aynı oranda değil. Bazı bölgelerimizde istemediğimiz artışlar görürken, bazı bölgelerde salgını kontrol altında tutabiliyoruz. En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu'da olsa da büyük şehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı” dedi.

Samsun Valiliği’ni ziyaretinde salgınla ilgili son durumu değerlendiren Koca, “Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü azaltmak. Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirebildik. Her zaman altını çiziyorum. Temaslıları ne kadar erken tespit edersek salgın kontrolünde de o kadar başarılı oluruz. Temizlik, maske ve mesafe bu salgına karşı en önemli önleyici gücümüz” ifadelerini kullandı. Koca, “İlimizde 60 yaş üstü büyüklerimiz arasında hasta oranımız oldukça yüksek. Bu yaş grubunun nüfusa oranı Samsun’da yüzde 17. Hasta oranımız ise yüzde 28. Yani yüzde 65 oranında daha fazla” diyerek Samsun’daki vatandaşlara yaşlılara özen gösterilmesi uyarısında bulundu. Sağlıkçılar ise meslek hastalığı talebine yanıt bekliyor Sağlık Bakanı Koca’nın bugün için vaka artış hızında kontrol sağlandığını ifade etmesi vaka sayısında artışın sürdüğünü ortaya koyuyor. Corona virüsü hastalığına sahip kişi sayısı artışı devam ederken, bununla mücadele etmekte olan sağlık personeli de özlük hakları endişesi için çözüm talep ediyor.

Ankara Tabip Odası, Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Eczacı Odası, Ankara Veteriner Hekimleri Odası, başkentteki sağlık meslek örgütleri olarak Corona virüsü salgınıyla ilgili ortak açıklamayla hükümete seslendi. Meslek örgütleri adına Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı’nın okuduğu açıklamada, salgında ön saflarda mücadele verildiği vurgulanarak, “Covid-19 salgınının sağlık emekçileri açısından güçlüklerinden biri ise sağlık emekçilerinde görülen azımsanmayacak seviyedeki hastalık tanısı ve ne yazık ki sayıları giderek artan ölüm olgularıdır. Bu üzücü durumun önüne geçmek için sağlık emekçilerinin korunmasına yönelik kişisel koruyucu malzeme temini sağlanmalı, düzenli bir şekilde test yapılmalı ve Covid-19 tanısı meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir” çağrısı dile getirildi. Sağlık emekçilerinde “maddi ve manevi anlamda ciddi bir tükenmişlik hali görülmektedir” görüşü paylaşılan açıklamada, “Sağlık emekçilerinin psikolojik bakımdan yıpranmasının, verilen mücadeleyi sekteye uğratacağı açıktır. Dolayısıyla hayatlarıpahasına çalışan sağlıkemekçilerinin çalışma koşulları ve özlük hakları en kısa sürede iyileştirilmelidir” denildi.