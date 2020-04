Corona Et Sektörünü Vurdu Hayvanlar İtlaf Ediliyor 

Iowa eyaletinde domuz üreten çiftçi Al Van Beek, yeni doğacak 7 bin 500 domuz yavrusuna açacak yeri olmadığı için hamile domuzlara ilaç enjekte ederek düşük yaptırmak zorunda kalmış. Van Beek ve başka birçok çiftçi, ellerinde kalan hayvanlara yer olmadığı ya da bu hayvanları besleyecek yeterli mali güce sahip olmadıkları için hayvanları itlaf etmek zorunda kalıyor.

Aralarında Smithfield Foods Inc, Cargill Inc, JBS USA ve Tyson Foods Inc'in de bulunduğu Amerika'nın en büyük et firmaları, Nisan başından bu yana 20'den fazla mezbahada ve et işleme tesisinde işçilerin Corona virüsüne yakalanıp hastalanması üzerine faaliyetlerini durdurdu. Bu durum, küresel çapta ek sıkıntısı yaşanacağı korkularını körüklüyor.

Tavuklar gazla itlaf edildi

Minnesota eyaletindeyse tavukçuluk yapan Kerry ve Barb Mergen, ay başında 61 bin adet tavuğu, karbondioksitle zehirleyerek itlaf etmek zorunda kaldı.

Mergen çiftinin yetiştirdiği tavukların da sahibi olan Wisconsin eyaletindeki Daybreak Foods firması, restoranlara ve hazır gıda imal eden şirketlere sıvı yumurta tedarik ediyor. Amerika'nın Ortabatı eyaletlerindeki çiftliklerde 14 buçuk milyon adet tavuk sahibi olan firma, restoranların kapanması üzerine şimdi süpermarketlere tavuk ürünleri tedarik etmeye çalışıyor.