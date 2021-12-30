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Corona Gölgesinde İngiltere'nin Son Bir Yılı

30.12.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılına kapanmayla giren İngiltere, yılı Omicron dalgasıyla bitiriyor. İngiltere’de salgın cephesinde yıl boyunca yaşananları Londra’dan Barış Çimen derledi

İngiltere 2021’e Corona aşısına dünyada ilk onay veren ülke olarak adım attı. Oxford Üniversitesi laboratuvarından çıkan ve AstraZeneca ilaç firmasınca üretilip dağıtımı yapılan aşının uygulanmasına en yaşlılardan başlandı.

Delta varyantının hızla yayılma endişesi ülkede ikinci kapanmayı getirdi. Eğitim bakanının önce “kapanmayacak” dediği okullar çocukların yarıyıl tatili dönüşü iki gün okula gittikten sonra Ocak 2021’in ilk haftasında kapandı.

Şubat ayında 35 binleri aşan vaka sayısı, sağlık sistemi üzerinde baskı yaratmasın diye evde ‘karantinaya devam’ kararı alındı. Günde bir kez spor, bir kez de alışveriş izni verilen İngilizler’e maaşları Maliye Bakanlığı’nca ödendi. Polisin oturup parkta kahve içmeyi piknik sayarak para cezası yazması ülkede ‘özgürlüğe tehdit’ olarak algılandı. Aşı ve karantina karşıtları “Covid gripten farksız, hükümet bizi korkutup özgürlüklerimizi elimizden almak istiyor” diyerek meydanlara çıktı.

Mart ayında hükümetin kahramanlar” sloganıyla herkesi aynı anda evinin önüne çıkartıp alkışlattığı sağlık çalışanları “maaş zammı yüzde 1 olarak açıklanınca karantina kurallarına uygun eylemler düzenledi; Başbakan Boris Johnson’a “alkışlarınız karın doyurmuyor” dedi. Çocukların 8 Mart’ta okula dönmesi ise karantinadan normal hayata dönüşün ilk adımı sayıldı.

İngiltere Kraliçesi’nin eşi Prens Phillip Nisan ayında, 99 yaşında öldü. Cenaze töreni karantina şartlarında yapıldı. Kraliçe’nin siyah maskesiyle Aziz George Kilisesi’nde yalnız oturduğu fotoğrafı dünya basınında yer aldı.

Restoran ve pubların açık hava bölümlerinde başlayan hizmetle hareketlenen sokaklar Mayıs ayında kapalı yerlerin de açılmasıyla yeniden canlandı. Vaka sayısının günde 40 binlerden 1-2 bine düşmesiyle, hükümet “isteyen kucaklaşabilir” şeklinde açıklama yaptı.

Haziran ayında makam odasının güvenlik kamerasından elde edilmiş görüntüler Sağlık Bakanı Matt Hancock’un istifasına neden oldu. Hancock’ın evli olmasına rağmen karantina zamanı makam odasında ‘kendi hane halkından olmayan’ yardımcısıyla kucaklaşıp öpüşmesi İngilizler arasında “belli ki bize ayrı, yöneticilere ayrı kurallar var” şeklinde yorumlandı.

İşletmelerin açılması iş gücü açığını getirdi. Karantinada maaşları maliye tarafından ödenenler yeniden işbaşı yaptı ama bir milyon eleman aranıyor ilanı karşılıksız kaldı. Daha sonra bu rakam 2 buçuk milyonu aştı.

Temmuz ayında İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri NHS’in ‘Hayat Eve Sığar’ benzeri mobil uygulaması, bir haftada 500 bin kişiye karantina mesajı gönderince işletmeler arasında, çalışan bulamayıp kepenk indirmek zorunda kalanlar oldu. Avrupa Şampiyonası maçlarının finalinde İngiltere kendi evinde İtalya’ya yenildi. Stat, Corona o güne kadar sanki hiç var olmamış gibi hınca hınçtı.

Ağustos’ta maske ve mesafe kurallarına da veda edildi. Boris Johnson “kısıtlamalar bir daha geri dönmeyecek” derken günlük vaka sayısı 10- 15 binlere sıçradı. Hükümet, halk sağlığının hiçe sayıldığı eleştirilerine, aşı olanların enfeksiyonu hafif atlattığı ve hastaneye yatma oranının düşüklüğü verileriyle yanıt verdi.

Eylül’de Corona ve neden olduğu sıkıntılar gündemin alt sıralarına düştü. Tanker şoförü bulunamadığı için rafinerilerden petrol istasyonlarına yakıt taşınamayınca kuyruğa giren otomobiller 10 gün boyunca gündemin ana başlığını oluşturdu.

Ekim’de ülkedeki çalışan sayısının 29 milyon 60 binden, 29 milyon 200 bine çıkarak Corona öncesi dönemi geçtiği açıklandı.

Kasım’da Corona gündemi kendini unutturdu derken Güney Afrika’da beliren yeni varyant Omicron dünya çapında endişeleri yeniden artırdı.

Aralık ayında İngilizler’in çoğu yılbaşı kutlamalarının olup olmayacağını konuştu. Hükümetin yeni kısıtlamalar getirmesine kendi iç muhalefeti karşı çıktı. Boris Johnson, eğer gerekirse “hemen karantina uygularız” diyerek halkı yarım doz takviye aşı olmaya çağırdı, yılbaşı partilerine yeşil ışık yandı. Başbakanlık binasının güvenlik kameralarından sızdırılan iki ayrı görüntüde kurumsal iletişim ekibinin şarap peynir partisi ve Boris Johnson’ın bahçede çalışanlarla buluşması “yönetenler için ayrı, yönetilenler için ayrı kural” tartışmasını yeniden alevlendirdi.

İngiltere’nin ‘yılbaşı partiler serbest’ kararına İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda karşı çıkarak gece kulüplerini kapattı. Her yerel hükümet, kendine koşullarına özgü kısıtlama kararları açıkladı.

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