Corona Gölgesinde Sıra Dışı Emmy Ödülleri Töreni

Televizyon dünyasının yıldızları sıra dışı bir Emmy ödül törenine hazırlanıyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle ödül töreni bu yıl dijital ortamda gerçekleşecek.

Bir merkezde ödül töreni yapılmayacağı için Emmy kazanan isimler ödüllerini evlerinde ya da bulundukları yerde kabul edecek.

Jimmy Kimmel gecenin sunuculuğunu yapacak. Kimmel, 2012 ve 2016’dan sonra üçüncü kez Emmy ödüllerini sunacak.

HBO’nun Watchmen dizisi 26 dalda ödüle aday.

Bu yıl aktör ve aktris aday kategorilerinde siyah isimlerde yüzde 34’lük bir artış var.

Bu yıl ayrıca adaylar arasında ünlü Hollywood isimleri de var. Meryl Streep, Cate Blanchett, Huge Jackman, Mark Ruffalo ve Jennifer Aniston gibi.

Netflix yapımlarının bu yıl 160, rakip HBO’nun ise 107 ödüle adayı var.

Ödüller için Televizyon Akademisi’nin 25 bin üyesi oy kullanıyor.

Emmy, televizyon dünyasının Oscar’ı olarak nitelendiriliyor.

