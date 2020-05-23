Corona Günlerinde Evde Lahmacun Yapmak

Dünyayı etkisi altına alan Corona salgını nedeniyle vaka ve ölüm oranları arttıkça hükümetler daha katı tedbirleri devreye koymaya devam ediyor.
Türkiye’deki genel orana göre virüsün bulaşma oranının her geçen gün arttığı Gaziantep’te Corona virüsüyle mücadele kapsamında asırlık geleneklerden olan mahallelerdeki fırınlarda yemek yaptırmak da yasaklandı.
Bölgede kültür haline gelen ve lahmacun, patlıcan kebabı, tava yemeklerinin yanı sıra börek çeşitlerinin de yapıldığı fırınlara Gaziantep Valiliği tarafından yasak getirildi. Bu yasak kapsamda hemen her mahallede bulunan fırınlarda yalnızca ekmek üretilip satılabilecek.
Sık sık sokağa çıkma kısıtlamalarının yürürlüğe konduğu kentlerden olan Gaziantep’te fırınlarda yemek yaptırmak da yasaklanınca halk da alternatif yollar aramaya başladı. Gaziantepli, evli ve 5 çocuk babası Ali Çalımlı, fırınlarda yapılan, hazırlanması çok zor yemeklerden olan lahmacunu geleneksel yöntemlerle kendi evinde yaptı.
VOA Türkçe’ye konuşan Ali Çalımlı, virüsten bir an önce kurtulmak için yetkililerin uyarılarına uymak gerektiğine dikkat çekerek, en zor yemeklerden olan lahmacunu bile yaptırmak için evden çıkmaya gerek olmadığını vurguladı.
Lahmacunun Gaziantep mutfağının olmazsa olmaz yemeklerinden biri olduğunu belirten Çalımlı, “Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü ile mücadele kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok kısıtlama beraberinde bazı zorlukları getirdi. Mesela, Gaziantep’te ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bizim yemek kültürümüzde genelde fırınlara gönderdiğimiz tepsi yemekleri, lahmacun, börek çeşitleri yapılır. Ama virüs nedeniyle fırınlar da kapanınca biz de bu kültürü evlerimize taşıyarak en zor yemeklerden biri olan lahmacunu evde yapmaya çalıştık. Öncelikle lahmacunun kıymasını ve içine giren malzemeleri zırh ile çektik. Daha sonra hamurunu yoğurarak küçük yumaklar halinde kesip lahmacun ekmeğini açtık. Daha sonra da içerisinde yağlı yanmaz kağıt koyduğumuz fırın tepsisine lahmacunları bıraktık. Evlerimizde bulunan fırınlarda 200 derecede lahmacunlarımız hazır hale geldi. Birazdan afiyetle yiyeceğiz. Bu salgınla mücadele kapsamında lütfen yetkililerin mesajlarına riayet edip evde kalalım. Görüyorsunuz lahmacun yaptırmak için fırına gitmeye çok da gerek yok, evde de bu lahmacun yapılabiliyor" diye konuştu.