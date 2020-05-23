Corona Günlerinde Evde Lahmacun Yapmak

Dünyayı etkisi altına alan Corona salgını nedeniyle vaka ve ölüm oranları arttıkça hükümetler daha katı tedbirleri devreye koymaya devam ediyor.

Türkiye’deki genel orana göre virüsün bulaşma oranının her geçen gün arttığı Gaziantep’te Corona virüsüyle mücadele kapsamında asırlık geleneklerden olan mahallelerdeki fırınlarda yemek yaptırmak da yasaklandı.

Bölgede kültür haline gelen ve lahmacun, patlıcan kebabı, tava yemeklerinin yanı sıra börek çeşitlerinin de yapıldığı fırınlara Gaziantep Valiliği tarafından yasak getirildi. Bu yasak kapsamda hemen her mahallede bulunan fırınlarda yalnızca ekmek üretilip satılabilecek.

Sık sık sokağa çıkma kısıtlamalarının yürürlüğe konduğu kentlerden olan Gaziantep’te fırınlarda yemek yaptırmak da yasaklanınca halk da alternatif yollar aramaya başladı. Gaziantepli, evli ve 5 çocuk babası Ali Çalımlı, fırınlarda yapılan, hazırlanması çok zor yemeklerden olan lahmacunu geleneksel yöntemlerle kendi evinde yaptı.

VOA Türkçe’ye konuşan Ali Çalımlı, virüsten bir an önce kurtulmak için yetkililerin uyarılarına uymak gerektiğine dikkat çekerek, en zor yemeklerden olan lahmacunu bile yaptırmak için evden çıkmaya gerek olmadığını vurguladı.