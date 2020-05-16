Corona Günlerinde İzmir'de Arabalı Sinema Keyfi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Corona virüsüyle mücadele kapsamında kapatılan sinemalardan aylardır uzak kalan vatandaşlar için nostaljik bir etkinlik düzenledi. Kentin altı noktasında eş zamanlı yapılan arabalı sinema etkinliğiyle İzmirliler moral buldu. Corona döneminde birçok ülkede de yeniden popülerleşen nostaljik etkinlik sayesinde sinemaseverler arabalarından inmeden film izledi.

Bostanlı, İnciraltı Demokrasi Meydanı, Fuar İzmir, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Buca ve Çiğli’de kurulan dev perdelerde “Bayi Toplantısı" filmi gösterildi. Ücretsiz olan gösterim öncesinde izleyicilere patlamış mısır ve gazoz ikram edildi, maske dağıtıldı. Film dev perdede gösterilirken, izleyiciler de arabalarındaki radyodan eşzamanlı olarak filmin sesini dinledi.

750 arabayla sınırlı olan etkinliğe, internet üzerinden yapılan başvurular yalnızca bir dakika içinde doldu. Etkinliğe katılma şansı yakalayanlardan Nurettin Arabacı, “İlk defa arabalı sinema etkinliğine katılıyoruz. Salgın nedeniyle iş dışında evden çıkmıyorduk. Çok sıkılmıştık, gerçekten bu etkinlik çok iyi oldu” dedi. Betül Arslan ise “Hemşireyim, bana büyük, iyi bir moral oldu. Corona virüsü önlemleri nedeniyle hiçbir etkinliğe katılamıyorduk. Böyle bir olanağı sağlamaları bizleri çok mutlu etti. İlk defa arabalı sinema etkinliğine geliyoruz. Aslında hayalimizdi” diye konuştu.