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Corona Günlerinde İzmir'de Arabalı Sinema Keyfi

16.05.2020 20:38 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi Corona virüsüyle mücadele kapsamında kapatılan sinemalardan aylardır uzak kalan vatandaşlar için nostaljik bir etkinlik düzenledi. Kentin altı noktasında eş zamanlı yapılan arabalı sinema etkinliğiyle İzmirli sinemaseverler, arabalarından inmeden film izledi

Corona Günlerinde İzmir'de Arabalı Sinema Keyfi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Corona virüsüyle mücadele kapsamında kapatılan sinemalardan aylardır uzak kalan vatandaşlar için nostaljik bir etkinlik düzenledi. Kentin altı noktasında eş zamanlı yapılan arabalı sinema etkinliğiyle İzmirliler moral buldu. Corona döneminde birçok ülkede de yeniden popülerleşen nostaljik etkinlik sayesinde sinemaseverler arabalarından inmeden film izledi.

Bostanlı, İnciraltı Demokrasi Meydanı, Fuar İzmir, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Buca ve Çiğli’de kurulan dev perdelerde “Bayi Toplantısı" filmi gösterildi. Ücretsiz olan gösterim öncesinde izleyicilere patlamış mısır ve gazoz ikram edildi, maske dağıtıldı. Film dev perdede gösterilirken, izleyiciler de arabalarındaki radyodan eşzamanlı olarak filmin sesini dinledi.

750 arabayla sınırlı olan etkinliğe, internet üzerinden yapılan başvurular yalnızca bir dakika içinde doldu. Etkinliğe katılma şansı yakalayanlardan Nurettin Arabacı, “İlk defa arabalı sinema etkinliğine katılıyoruz. Salgın nedeniyle iş dışında evden çıkmıyorduk. Çok sıkılmıştık, gerçekten bu etkinlik çok iyi oldu” dedi. Betül Arslan ise “Hemşireyim, bana büyük, iyi bir moral oldu. Corona virüsü önlemleri nedeniyle hiçbir etkinliğe katılamıyorduk. Böyle bir olanağı sağlamaları bizleri çok mutlu etti. İlk defa arabalı sinema etkinliğine geliyoruz. Aslında hayalimizdi” diye konuştu.

“Arabalı sinemayı hep filmlerden görürdük”

Buse ve Yetkin Yemenci çifti ise etkinliğe katılabilmek için başvuru saatinde aynı anda iki ayrı bilgisayarın başına oturduklarını söyledi. Buna rağmen 751’nci sıradan yedeğe kaldıklarını söyleyen Yetkin Yemenci, “Arabalı sinemayı hep filmlerden görürdük. Günümüzde bu gibi etkinlikler yapılmıyor. Tabii salgınla beraber birçok şey değişecek. Bunun sinyallerinden biri de bu etkinlik” sözlerini kullandı.

Yemenci çifti gibi yedek sıralarda olmasına rağmen etkinliğe katılma şansı yakalayan Barış Özyar, “Arayıp katılabileceğimizi söylediklerinde çok mutlu oldum. Eskiden Göztepe’de açık hava sineması vardı, çocukken gitmiştim. Arabalı sinemaya ise ilk kez geliyorum. Umarız, bu gibi etkinlikler devam eder” diye konuştu. Eşi Bilge Özyar ise “Sağlıkçıyım, sürekli hastanedeyim. Eşim bana sürpriz yapmış. Son ana kadar bilmiyordum. Bana çok iyi geldi” dedi.

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