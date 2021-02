Corona Günlerinde LGS ve YKS’ye Hazırlanmak

Çocukların okudukları okula bağlı olarak günde altı ila dokuz saat ekran başında olduklarını kaydeden Yanık, ödevlerin de dijital ortamda verilmesiyle bu sürenin daha da uzadığına dikkat çekti. “Ekranın ruhu yok” diyen Yanık, salgın sürecinin herkese yüz yüze eğitimin önemini hatırlattığını vurguladı.

“Keşke maskeleri atabilsek”

Okulunun açtığı kursta yüz yüze eğitimle üniversite sınavına hazırlanan 12’inci sınıf öğrencilerinden Sude Özcan ise, “Açıkçası benim için adapte olmak başta zordu. Sadece benim için değil tüm arkadaşlarım için çok zordu. Çünkü bir evdeydik, bir okuldaydık. Şu an adapte olduk diyebilirim. Ama keşke sadece bir yönde ilerleyebilsek diyorum” diye konuştu.

Özcan, “Ben tabii ki arkadaşlarımla birlikte olmak isterim. Çünkü onlar beni her zaman motive eder, ben onları her zaman motive ederim. Okul ortamında bence her şey çok daha farklı. Daha verimli olduğu için tabii ki yüz yüze eğitimi tercih ederim” dedi.

Yaklaşık bir yıldır evlerde kapalı kaldıklarını hatırlatan Özcan, “Psikolojik olarak biraz çöküntüye geçmişim. Ama şu anda o durumu atlattım. Çünkü okula çok fazla gidip gelmeye başladık. Bu, benim psikolojimi yükseltti. Ama keşke tamamen evden dışarıya çıkabilsek ve şu maskeleri atabilsek” diye konuştu.