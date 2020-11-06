‘’Corona ile Mücadele Çocuk Felci ve Kızamık Salgınını Arttırıyor’’

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tıbbi kaynakların büyük ölçüde Corona virüsü salgınına ayrılması nedeniyle, küresel aşı programlarının sekteye uğradığını açıkladı. Bu durum, dünyanın en yoksul bölgelerindeki çocuklar arasında, çocuk felci ve kızamık salgınlarına yol açıyor.

WHO Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çok sayıda kuruluşun, hükümetin ve milyonlarca sağlık çalışanının koordineli çabaları sayesinde Afrika'nın bu yılın başlarında vahşi çocuk felci virüsünden arınmış olduğuna dikkat çekti. Ancak Tedros, pandeminin başlangıcından bu yana, Afrika'da vahşi çocuk felcini durduran program gibi düzenli aşılama programlarının askıya alındığını ve yüksek riskli bölgelerdeki çocukların, çocuk felci, kızamık ve zatürre gibi hastalıklara karşı savunmasız kaldığını kaydetti. Tedros, şu anda bu hastalıkların salgın hale gelmeye başladığını söyledi.

Tedros, kızamığın Corona virüsü salgınından önce dünya çapında yeniden canlandığını söyledi. Yirmi yıldan fazla bir süredir ilk defa geçen yıl en yüksek sayıda yeni enfeksiyon görüldü. WHO Direktörü aynı zamanda, Pakistan ve Afganistan'la, Afrika'nın pek çok aşılanmamış bölgesinde, çocuk felci vakalarının artmasının beklendiğini kaydetti.