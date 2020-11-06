‘’Corona ile Mücadele Çocuk Felci ve Kızamık Salgınını Arttırıyor’’

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tıbbi kaynakların büyük ölçüde Corona virüsü salgınına ayrılması nedeniyle, küresel aşı programlarının sekteye uğradığını açıkladı. Bu durum, dünyanın en yoksul bölgelerindeki çocuklar arasında, çocuk felci ve kızamık salgınlarına yol açıyor.
WHO Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çok sayıda kuruluşun, hükümetin ve milyonlarca sağlık çalışanının koordineli çabaları sayesinde Afrika'nın bu yılın başlarında vahşi çocuk felci virüsünden arınmış olduğuna dikkat çekti. Ancak Tedros, pandeminin başlangıcından bu yana, Afrika'da vahşi çocuk felcini durduran program gibi düzenli aşılama programlarının askıya alındığını ve yüksek riskli bölgelerdeki çocukların, çocuk felci, kızamık ve zatürre gibi hastalıklara karşı savunmasız kaldığını kaydetti. Tedros, şu anda bu hastalıkların salgın hale gelmeye başladığını söyledi.
Tedros, kızamığın Corona virüsü salgınından önce dünya çapında yeniden canlandığını söyledi. Yirmi yıldan fazla bir süredir ilk defa geçen yıl en yüksek sayıda yeni enfeksiyon görüldü. WHO Direktörü aynı zamanda, Pakistan ve Afganistan'la, Afrika'nın pek çok aşılanmamış bölgesinde, çocuk felci vakalarının artmasının beklendiğini kaydetti.
10 yılda 200 bin yeni çocuk felci vakası tehlikesi
Dünya Sağlık Örgütü Direktörü, çocuk felcini şu anda ortadan kaldırmadaki başarısızlığın hastalığın küresel olarak yeniden canlanmasına yol açacağını ve 10 yıl içinde yılda 200 bin kadar yeni vaka görülebileceğini söyledi.
Tedros, WHO ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu’nun (UNICEF) tehlikeli bağışıklık boşluklarını gidermek amacıyla çocuk felci için 400 milyon dolar, kızamık için 255 milyon dolar olmak üzere toplam 655 milyon dolarlık yardım toplamak üzere dünya çapındaki bağışçılara acil bir çağrı yapıldığını söyledi.
WHO Direktörü, dünyanın, tehlikeli bir salgınla savaşırken, diğer hastalıkların güç kazanmasına izin vermemesi gerektiğini vurguladı.
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