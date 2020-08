Corona Kaynaklı En Fazla Can Kaybı Latin Amerika'da

Mayıs ortasından bu yana pandeminin merkez üssü olan Latin Amerika’da yaşanan can kayıpları 206 bin 800’ü aştı. Avrupa’daki 204 bin 470 ölü sayısını geçen can kaybı ile Latin Amerika salgında en fazla can kaybının yaşandığı bölge konumuna geldi.

600 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgede kayıt altına alınan vaka sayısı 5 milyon 100 bini aşmış bulunuyor. Dünyada en fazla vaka görülen 10 ülke arasında Latin Amerika’dan beş ülke yer alıyor.

Brezilya’da son bir ayda her 84 saniyede bir can kaybı

Toplamda 96 bin 326 can kaybı ve 2 milyon 800 bini aşan vaka ile Brezilya, ABD’den sonra dünyada pandemiden en fazla etkilenen ülke konumunda.Brezilya’da vaka sayısı son bir ayda yaklaşık 1 milyon 230 bin artarken, Corona enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 31 bin 196 oldu. Günlük can kaybı ortalamasının en az 1023 kişi olduğu ülkede her 84 saniyede bir hasta yaşamını yitirdi.

210 milyon nüfusu ile bölgenin en kalabalık ülkesi olan Brezilya’da 8 bakanın yanı sıra, virüsün etkilerini küçümsemekle ve salgına karşı gerekli tedbirleri almamakla eleştirilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da geçen haftalarda virüse yakalanmıştı.Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 51 bin 603 yeni vaka tespit edilirken, yaşanan can kaybı ise 1.154 oldu.