Corona Kaynaklı En Fazla Can Kaybı Latin Amerika'da

Mayıs ortasından bu yana pandeminin merkez üssü olan Latin Amerika’da yaşanan can kayıpları 206 bin 800’ü aştı. Avrupa’daki 204 bin 470 ölü sayısını geçen can kaybı ile Latin Amerika salgında en fazla can kaybının yaşandığı bölge konumuna geldi.
600 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgede kayıt altına alınan vaka sayısı 5 milyon 100 bini aşmış bulunuyor. Dünyada en fazla vaka görülen 10 ülke arasında Latin Amerika’dan beş ülke yer alıyor.
Brezilya’da son bir ayda her 84 saniyede bir can kaybı
Toplamda 96 bin 326 can kaybı ve 2 milyon 800 bini aşan vaka ile Brezilya, ABD’den sonra dünyada pandemiden en fazla etkilenen ülke konumunda.Brezilya’da vaka sayısı son bir ayda yaklaşık 1 milyon 230 bin artarken, Corona enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 31 bin 196 oldu. Günlük can kaybı ortalamasının en az 1023 kişi olduğu ülkede her 84 saniyede bir hasta yaşamını yitirdi.
210 milyon nüfusu ile bölgenin en kalabalık ülkesi olan Brezilya’da 8 bakanın yanı sıra, virüsün etkilerini küçümsemekle ve salgına karşı gerekli tedbirleri almamakla eleştirilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da geçen haftalarda virüse yakalanmıştı.Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 51 bin 603 yeni vaka tespit edilirken, yaşanan can kaybı ise 1.154 oldu.
Meksika’da can kaybı yüzde 10’dan fazla
857’si son 24 saatte olmak üzere toplamda 48 bin 869 kişinin yaşamını yitirdiği Meksika, ABD ve Brezilya’nın ardından en fazla can kaybının yaşandığı üçüncü ülke konumunda.
Meksika, yüzde 10,86 olan yüksek ölüm oranı ile dikkat çekiyor; bu oran dünya ortalaması yüzde 4’ten daha az.
Son 24 saatte en fazla can kaybının yaşandığı ikinci ülke olan Meksika’da uzmanlar, bir milyonda 7 bin 952 olan kişi başı yapılan test sayısının düşük olmasının endişe verici olduğunu belirtiyor.
Peru’da sağlık sistemi çöktü
En fazla can kaybı yaşanan dokuzuncu ülke olan 33 milyonluk Peru’da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam vaka sayısı 440 bini, ölü sayısı da 20 bini aştı; ancak Peru’da yerel basın resmi rakamların doğruyu yansıtmadığını ve can kaybının 50 bini bulduğunu iddia ediyor.
Mart ortasında uygulanmaya başlanan ve üç buçuk ay süren karantinanın, ekonomik gerekçelerle Temmuz başından bu yana kaldırılmasıyla birlikte ülkedeki vaka sayılarında artış görülmeye başlanmıştı.
Ülkede toplam 137 bin 443 aktif vaka bulunuyor ve sınırlı bir sağlık sistemine sahip olan Peru’da hastanelerin kapasitesi dolmuş durumda. Ülkede sağlık personeli ve tıbbi malzeme kıtlığı yaşanıyor.
19 milyonluk Şili vaka sıralamasında ilk sekizde
20 milyondan daha az nüfusu olmasına rağmen en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ilk sekizde yer alan Şili’de, Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada son 24 saatte 1.781 yeni vakanın tespit edildiğini ve 47 can kaybının yaşandığını duyurdu.
2 bin 738’i son bir ayda olmak üzere toplamda 9 bin 792 can kaybının yaşandığı ülkede, durumu kritik seviyede olan 1.405 hasta bulunuyor.
Yüzde 93’leri bulan iyileşen hasta sayısı ile dikkat çeken Şili’de 16 bin 640 aktif vaka bulunuyor.
Kolombiya’da tehlike çanları çalıyor
Son bir ayda vaka sayısının 222 bin, can kaybının 7 bin 400 civarında arttığı Kolombiya, birkaç gün önce en fazla vaka görülen ilk on ülke arasına girdi.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 300 can kaybının yaşandığını duyurdu ve böylece ülkede virüsten dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 11 bin 315’i buldu.
Ülkedeki aktif vaka sayısı 143 binin üzerinde ve yetkililer sağlık sisteminin ihtiyaçlara yanıt vermekte zorlandığını bildiriyor. Örneğin başkent Bogota’daki hastanelerin doluluk oranının % 98’i aştığı, birçok eyalette tıbbi ekipman eksikliği ve sağlık personeli sıkıntısı yaşanıyor. Kolombiya’nın en büyük ikinci büyük şehri Medellin’in belediye başkanı geçen günlerde, Kübalı doktorlardan salgınla mücadelede destek istemişti.
Panamerikan Sağlık Örgütü (OPS) dün yayımladığı bir bildiride Latin Amerika’yı tehdit eden tek sorunun Corona virüsü pandemisi olmadığını beyan etti. OPS, bölge ülkelerinin ellerindeki AIDS ve tüberküloz ilaçlarının tükenmeye yüz tuttuğu, ayrıca Brezilya’da kızamık salgını yaşanırken Venezuela’da ve Haiti’de endişe verici boyutlara ulaşan difteri vakalarının tespit edildiğine işaret etti.