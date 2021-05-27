Corona Kaynaklı Ölümlerin Yarısı Amerika Kıtasında

Dünya nüfusunun yüzde 13’ünü oluşturmasına rağmen kayıt altına alınan 1 milyon 650 bini aşan can kaybıyla dünyada Corona virüsü pandemisi kaynaklı ölümlerin neredeyse yarısı Amerika kıtasında oldu. Gerçek rakamların kayıt altına alınanların çok üzerinde olabileceğini belirten Pan Amerikan Sağlık Örgütü’ne (PAHO) göre geçen hafta tüm dünyada yeni vaka sayılarında yüzde 14’lük düşüş yaşanmasına rağmen Amerika’da pandeminin etkileri artmaya devam ediyor. Aktif vaka sayısının 8 milyonun üzerinde olduğu bölgede sağlık merkezlerinde tedavi gören yaklaşık 50 bin kişinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Geçen hafta en az 31 bin kişi yaşamını yitirdi PAHO Direktörü Carissa Etienne bölgede son bir haftada açıklanan resmi verilere göre 1 milyon 200 bin yeni vaka ve en az 31 bin can kaybı yaşandığını bildirdi. Geçen hafta Brezilya, ABD, Arjantin ve Kolombiya’nın dünyada en fazla yeni vaka görülen beş ülke arasında yer alması; Güney Amerika ülkeleri Uruguay, Paraguay, Kolombiya, Arjantin, Brezilya ve Peru’nun ölüm oranları en yüksek ilk 6 ülke olması bölgeye yönelik endişelerin artmasına neden oluyor.

Ayrıca Orta Amerika ülkeleri Kosta Rika, Panama, Belize ve Honduras’ta yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının yüzde 80’lere ulaştığı bildiriliyor. Bolivya ve Guyana’da vaka sayılarında ve can kayıplarında, Haiti’de hastaneye kaldırılan hasta sayısında artışlar yaşanıyor. Son 24 saatte virüsten dolayı 5 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği bölgede, PAHO, artan vaka ve can kayıplarına rağmen pandemiye yönelik tedbirlerin azalmasının endişe verici olduğunu belirtiyor ve bölge ülkelerine halk sağlığını korumaya yönelik çabaların arttırılması çağrısında bulunuyor. “Pandemide en az bin hamile kadın yaşamını yitirdi” PAHO bu hafta yaptığı haftalık bilgilendirme toplantısında pandeminin Amerikalı kadınlar üzerinde yarattığı tahribata özel yer ayırdı. Özellikle Latin Amerika’da kadınların aile fertlerinin bakımını üstlenmek ile maaşlı bir iş arasında zor bir seçim yapmaya zorlandığını ve birçok kadının işini bırakmak zorunda kaldığına dikkat çeken Etienne, pandeminin kadınların sağlığa erişimini kısıtladığını ve bu durumdan hamile kadınların da etkilendiğini söyledi.