Corona Kısıtlamaları Birçok Ülkede Yeniden Yürürlükte

Çok sayıda ülke, Corona enfeksiyonu vaka sayılarının yükselmesi üzerine salgının daha da kontroldan çıkmaması amacıyla bazı kısıtlamaları yeniden gündeme getirmeye, sınırlarındaysa yeni sağlık kontrolu protokolleri uygulamaya başlıyor. Yunanistan, Bulgaristan sınırından giriş yapacak herkesten son 72 saat içinde negatif sonuç vermiş Corona testi istiyor Yunanistan, 15 Temmuz'dan itibaren Bulgaristan sınırından karayoluyla ülkeye giriş yapacak herkese son 72 saat içinde yapılan, sonucu negatif çıkan ve İngilizce'ye çevrilen Corona virüsü testlerini yanlarında taşıma zorunluluğu getirdi. Turizm kaynaklı Corona vakalarının artması üzerine yetirilen yeni uygulamalar, son günlerde Yunanistan'a giriş yapanların sayısında ani düşüşe neden oldu. Melbourne'da uyarı: ''Ya kurallara uyarsınız ya da daha sıkı tedbirlere katlanırsınız'' Avustralya'nın en büyük ikinci kenti Melbourne'daysa kamuoyuna evde kalma kurallarına uymaları, aksi takdirde kuralları ihlal etmenin daha sert tedbirlere yol açacağı uyarısı yapıldı.

Melbourne'da yaşayan 5 milyon kişi ve kentin etrafındaki yarı kırsal bölge, salgının yeniden patlak vermesi üzerine altı hafta sürecek evde kalma kısıtlaması altına alındı. Melbourne kentinin bulunduğu güney eyaleti Victoria'nın valisi Daniel Andrews, ''Uyarı zamanı, insanlara müsamaha gösterme zamanı çoktan geçti. Şu anda son derece ciddi ve ölümcül bir durum içindeyiz'' dedi. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre tüm dünyada bugüne kadar 13 milyondan fazla Corona enfeksiyonu, 578 bin ölüm vakası kayıtlara geçti. Ancak kısıtlı test kapasitesi gibi bazı nedenlere bağlı olarak bu sayıların düşünülenden çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Sırbistan'da 10 kişiden fazla kalabalıklara yasak Gerek artan Corona enfeksiyonu gerekse hükümet karşıtı protestolar nedeniyle zor günler geçiren Sırbistan'daysa hükümet bünyesinde oluşturulan kriz ekibi, sadece başkent Belgrad'da uygulanan 10'dan fazla kişinin bir araya gelerek kalabalık oluşturma yasağını ülke çapında uygulamaya koydu. Sırbistan'da ayrıca kamuya açık alanlarda bir buçuk metrelik mesafe kuralını uygulamanın mümkün olmadığı dükkan ya da otobüs durağı gibi mekanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Hong Kong'da da yeni yasaklar yürürlükte 15 Temmuz itibarıyla Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni yasaklar uyarınca 4'ten fazla kişinin bir araya gelerek kalabalık oluşturması yasaklandı. Restoranların akşam saat 18.00'den sonra sadece paket servisi yapması, spor salonları, karaoke barları ve bazı iş yerlerinin bir haftalığına kapatılması da alınan önlemler arasında. Hong Kong'da ayrıca ilk kez toplu taşıtlarda maske takılma zorunluluğu getirildi. Bu kurala uymayanlaraysa para cezası verilecek. İsrail sosyal etkinlikleri yasakladı Haziran ayı başından beri günlük enfeksiyon vakalarının artmaya başladığı İsrail ise geçtiğimiz hafta sosyal etkinliklerin yapıldığı mekanları, gösteri merkezlerini, bar ve kulüpleri kapattı. Enfeksiyon vaka sayılarının yüksek seyrettiği bölgelerde karantina uygulamasına gidilmesiyse bu yerleşim birimlerinde yaşayanların tepkisini çekti. İsrailli yetkililer, vaka sayılarının önümüzdeki günlerde düşmeye başlamaması durumunda tüm ülkede yeniden karantina uygulamasının başlatılacağı uyarısında bulundu.

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ''Bir mucize gerçekleşmediği sürece elimizde karantinadan başka bir aygıt olduğunu görmüyorum'' dedi. Güney Afrika'da alkol satışı yasaklandı, sokağa çıkma uygulaması geri geldi Afrika'nın en gelişmiş ülkesi Güney Afrika'nın pandemi nedeniyle ağır yük altında olduğuna ilişkin belirtiler göstermesi, 1 milyar 300 milyon nüfuslu Afrika kıtasının geri kalanı için kaygı verici bir görünüm anlamına geliyor. Güney Afrika'da Corona enfeksiyonu hastalarının akın ettiği hastanelerin yükünü azaltmak için alkollü içki satışları yasaklandı ve gece sokağa çıkma uygulaması başladı. Bunun nedeni, hastanelerin acil servislerine başvuracak olası hasta sayısını azaltma amacı. Güney Afrika'da Nisan ve Mayıs aylarında yürürlükte olan alkol satışı yasağı, alkol kaynaklı acil durumlar nedeniyle hastanelerin acil servislerine yapılan başvuruları yüzde 60 oranında azaltmıştı. Güney Afrika Sağlık Bakanı Zwelini Mkihize'ye göre bu kısıtlama Haziran ayında kaldırıldığında hastanelerin özellikle haftasonlarında daha önceki travma vakası sayılarına geri döndüğü gözlendi.

İşsizlik oranının yüzde 30 olduğu Güney Afrika'da alkol satışı yasağının ekonomiye etkisi ağır oldu. Johannesburg'ın popüler restoranlarından Ba Pita'nın sahibi Gerald Elliot, ''Alkol yasağının yeniden yürürlüğe girmesi restoran sektörüne ağır darbe indirdi, insanlar işlerini kaybediyor. Sokağımızda birkaç restoran kapalı. Sanki kalıcı olarak kapanmışlar gibi görünüyor'' diyor. Restoranda çalışan 28 kişi işini kaybetmiş. İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya'da yeni vakalar İspanya'daysa ülkenin kuzeybatısındaki Katalonya bölgesinde yetkililer, yeni vakaların önüne geçmek için önlem alıyor. Sağlık yetkililerine göre daha etkili temas takibi şart. Salı gecesinden bu yana Lleida kenti ve civarında yaşayan 160 bin kişiye evde kalma zorunluluğu getirildi. Bölgede çok sayıda polis kontrol noktası oluşturuldu. Barların ve restoranlarınsa sadece paket servisi yapmasına izin veriliyor. Katalonya bölgesinin başkenti Barcelona yakınlarındaki yoğun nüfuslu Hospitalet de Llobregat kasabasındaysa sadece birçok gün içinde vaka sayısı 200'ün üzerine çıktı.