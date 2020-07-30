Corona Komplo Teorileri Virüs Kadar Dirençli Çıktı

Corona virüsü pandemisinde dünyada vaka sayısı artmaya devam ederken, salgınla ilgili komplo teorileri, yanlış bilgilendirmeler ve sahte tedavi yöntemleri de yayılmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medya aracılığıyla yayılan komplo teorileri ve yanlış bilgilendirmede, bazı liderlerin ve yetkililerin yaklaşımları da etkili oluyor. Örneğin, ABD Başkanı Donald Trump hidroksiklorokin adlı sıtma ilacının, sağlık yetkililerinin ve uzmanların aksi yöndeki uyarılarına rağmen Corona virüsü enfeksiyonunun tedavisinde yararlı olduğunu savunmaya hala devam ediyor. Rusya istihbarat birimlerinin İngilizce yayın yapan internet sitelerinde, pandemiyle ilgili yanlış bilgi yaydığı iddiaları ve maske takmayı reddeden Brezilya lideri Jair Bolsonaro da bununla ilgili gündeme gelen örneklerden birkaçı. Birçok uzman, insanların çelişkili mesajlar nedeniyle virüsü dikkate almadıklarını söylüyor, ancak bazı uzmanların yanıltıcı mesajları da sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Trump’tan Kamerun asıllı doktora destek

Amerika’da yaşayan ve hidroksiklorokin ilacının Corona virüsünün tedavisinde yararlı olduğu iddiasını ortaya attığı için eleştirilerin odağı olan Kamerun kökenli Dr. Stella Immanuel bir videoda “Maskeye ihtiyacınız yok. Bir çare var. Ve insanların evlere kapatılması gerekmiyor” diyerek birçok bilim adamının tepkisini çekti. Amerika’da federal sağlık yetkilileri geçen ay, hidroksiklorokinin yan etkileriyle ilgili yeni kanıtlar ışığında ilacın acil tedavilerde kullanılması kararını geri çevirmiş olmasına karşın, ABD Başkanı Trump Dr. Immanuel’in tartışma yaratan videosunu Twitter hesabından paylaşarak ilaçla ilgili görüşünde ısrarını bir kez daha gösterdi. Her ne kadar Twitter ve Facebook bu hafta başında söz konusu videoyu yanlış bilgi içerdiği gerekçesiyle yayından kaldırsa da 20 milyondan fazla kişi videoyu yayında kaldığı süre zarfında izledi. Gülünç iddia: “Kötü ruhlarla cinsel ilişki tümöre yol açıyor” Açıklamalarıyla tartışma yaratan Dr. Immanuel geçmişte de bilimle bağdaşmayan yorumları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bedende oluşan kist ya da tümörlerin “kötü ruhlarla cinsel ilişkiye girme” nedeniyle ortaya çıktığı ve hükümetlerde “yarı insan sürüngenlerin” çalıştığı yönündeki iddiaları Immanuel’in dikkat çeken açıklamalarındandı. Komplo teorileri hala dolaşımda Yanlış bilgilendirmenin yanı sıra komplo teorileri de yine sosyal medya üzerinden ciddi oranda yayılmaya devam ediyor. Bunlardan bazılarında, virüsün gerçek olmadığı ya da ABD veya düşmanları tarafından ortaya çıkarılan bir biyolojik silah olduğu iddia edilirken, pandeminin ilk aylarında yaygın olarak gündeme gelen bir diğer komplo teorisiyse virüsün 5G kulelerinden yayıldığı yönündeydi. Microsoft’un kurucusu Bill Gates’ın, dünyadaki 7 milyar kişinin hepsine Corona aşısı aracılığıyla mikroçip yerleştirme planı olduğu iddiası da en fazla konuşulan komplo teorilerinden oldu. Öte yandan, pandemiyle ilgili siyasi teorilerin başındaysa, doktorlar, gazeteciler ve federal yetkililerin, ABD Başkanı Trump’a siyasi zarar verme amacıyla salgınla ilgili yalan söylediği iddiaları geliyor.

Bu iddialar da sosyal medyada bazı platformlarda büyük yankı buldu. Facebook ve Twitter yetkilileri, kullanıcılarının paylaştığı bunun gibi yanlış bilgi ve iddiaları, firma prensip ve kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle engellerken, diğer taraftan da ifade özgürlüğü ihlali ve sansür suçlamalarıyla karşılaştılar. Facebook’ta paylaşılan ve daha sonra firma yönetimince kaldırılan 26 dakikalık, profesyonel bir şekilde hazırlanmış bir diğer videodaysa, ABD’nin enfeksiyon hastalıkları alanındaki en üst düzey uzmanı Dr. Anthony Fauci’nin virüsü üreterek Çin’e gönderdiği iddia edildi. Kaldırılmadan önce 8 milyondan fazla kez izlenen ‘Pandemic’ başlıklı videoda ayrıca maske takmanın sağlığa zararlı olduğu da ileri sürülüyor. Tartışma konusu olan Pandemic adlı videonun içeriğinin oluşturulmasında rol alan Dr. Judy Mikovits, Sinclair Broadcast Group medya kuruluşunun bir programına katıldı, ancak Dr. Mikovits’le röportajın yayınlanmasının “uygun olmayacağına” karar veren kurum yönetimi programın ilgili bölümlerini yayından çıkardı.