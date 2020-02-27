‘Corona Konusunda Ölümcül Hata Yapmayın’

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, ülkelerin yeni Corona virüsünden etkilenmeyecekleri yönünde varsayımlarda bulunmalarının “ölümcül bir hata” olacağı uyarısında bulundu. Tedros, daha güvenli olduğu düşüncesi içine girebilecek Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Başkanı Dr. Mike Ryan da, Çin’den sonra en fazla ölümün yaşandığı İran’ın şu ana kadar bilinenden daha kötü bir salgınla karşı karşıya olabileceği uyarısında bulundu. Ryan, Japonya’da Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan Olimpiyat oyunlarının akıbeti konusuda da organizyon ekibiyle görüşmelerin yapıldığını bildirdi.

Örgüt Başkanı Tedros, “Hiçbir ülke, Corona virüsü vakası yaşamayacağı varsayımında bulunmamalı, bu tam anlamıyla ölümcül bir hata olur” dedi.

Tedros, “Örneğin İtalya’ya bakın, G7’nin bir üyesi, gerçekten bir sürprizdi. Dolayısıyla diğer birçok gelişmiş ülkede de sürprizler görüyorsunuz, sürprizler beklenmeli” ifadesini kullandı.

İran, İtalya ve Güney Kore’deki salgınların bir “dönüm noktası” aşamasında olduğunu belirten Tedros, şu an halen dağınık halde enfeksiyonların görüldüğünü ancak henüz toplum genelini kapsayan sürekli bir yayılmanın olmadığını kaydetti.