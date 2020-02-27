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‘Corona Konusunda Ölümcül Hata Yapmayın’

27.02.2020 21:02 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, ülkelerin yeni Corona virüsünden etkilenmeyecekleri yönünde varsayımlarda bulunmalarının “ölümcül bir hata” olacağı uyarısında bulundu

‘Corona Konusunda Ölümcül Hata Yapmayın’

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, ülkelerin yeni Corona virüsünden etkilenmeyecekleri yönünde varsayımlarda bulunmalarının “ölümcül bir hata” olacağı uyarısında bulundu. Tedros, daha güvenli olduğu düşüncesi içine girebilecek Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Başkanı Dr. Mike Ryan da, Çin’den sonra en fazla ölümün yaşandığı İran’ın şu ana kadar bilinenden daha kötü bir salgınla karşı karşıya olabileceği uyarısında bulundu. Ryan, Japonya’da Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan Olimpiyat oyunlarının akıbeti konusuda da organizyon ekibiyle görüşmelerin yapıldığını bildirdi.

Örgüt Başkanı Tedros, “Hiçbir ülke, Corona virüsü vakası yaşamayacağı varsayımında bulunmamalı, bu tam anlamıyla ölümcül bir hata olur” dedi.

Tedros, “Örneğin İtalya’ya bakın, G7’nin bir üyesi, gerçekten bir sürprizdi. Dolayısıyla diğer birçok gelişmiş ülkede de sürprizler görüyorsunuz, sürprizler beklenmeli” ifadesini kullandı.

İran, İtalya ve Güney Kore’deki salgınların bir “dönüm noktası” aşamasında olduğunu belirten Tedros, şu an halen dağınık halde enfeksiyonların görüldüğünü ancak henüz toplum genelini kapsayan sürekli bir yayılmanın olmadığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü, 30 Ocak’ta Corona salgını nedeniyle uluslararası acil durum ilan etmişti. Örgüt, ülkelere sağlık taramaları uygulama, karantina mekanları oluşturma ve kamuoyu eğitim kampanyalarını hayata geçirme gibi adımlara hazır olmaları çağrısında bulunuyor.

Tedros, “Bu virüs pandemic potansiyeline sahip. Şimdi korku zamanı değil. Enfeksiyonu önlemek için tedbir alma ve hayatları kurtarma zamanı” diye konuştu.

Tedros ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın normal grip için geçerli olana benzer şekilde, sık sık el yıkama gibi hijyenik tedbirlere başvurulması ttavsiyesinde haklı olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Başkanı Dr. Mike Ryan da İran’daki durumla ilgili açıklamalarda bulunarak, İran’da salgının derecesinin bilinenden daha geniş boyutta olabileceğini belirtti. Ryan, Tokyo Olimpiyatları konusunda da bir kararın yakın zamanda alınacağını tahmin etmediğini kaydetti, “Bu çok önemli küresel etkinliği korumak için herkes birlikte çalışıyor” dedi.

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