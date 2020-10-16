Corona Korkusu AB Zirvesini Sekteye Uğrattı

Avrupa’da Corona virüsü salgınında ikinci dalga endişesi büyürken, bu hafta toplanan Avrupa Birliği liderleri arasında da karantinaya çekilen liderler oldu. İkinci dalga endişesi geçene kadar yeniden bir yüz yüze toplantı öngörülmüyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Perşembe günü başlayan iki günlük zirvenin ilk saati içinde beklenmedik bir şekilde toplantı salonunu terk etti. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de Corona virüsü korkusu nedeniyle Brüksel'de bugün tamamlanan AB zirvesinden erken ayrılan son yetkili oldu. Martin, AP haber ajansının bildirdiğine göre, "ihtiyati tedbir" aldığını söyledi.

Her iki liderin de, zirvenin başlamasının ardından, Corona virüsüne yakalananlarla daha önceden temas kurduklarını öğrendikleri, bu nedenle toplantıdan ayrıldıkları belirtiliyor.

Daha önce de AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve insani yardımlardan sorumlu komisyon üyesi Janez Lenarcic, test sonucu pozitif çıkan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle kendilerini karantinaya almıştı.