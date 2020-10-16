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Corona Korkusu AB Zirvesini Sekteye Uğrattı

16.10.2020 23:30 | Son Güncelleme

Avrupa’da Corona virüsü salgınında ikinci dalga endişesi büyürken, bu hafta toplanan Avrupa Birliği liderleri arasında da karantinaya çekilen liderler oldu. İkinci dalga endişesi geçene kadar yeniden bir yüz yüze toplantı öngörülmüyor

Corona Korkusu AB Zirvesini Sekteye Uğrattı

Avrupa’da Corona virüsü salgınında ikinci dalga endişesi büyürken, bu hafta toplanan Avrupa Birliği liderleri arasında da karantinaya çekilen liderler oldu. İkinci dalga endişesi geçene kadar yeniden bir yüz yüze toplantı öngörülmüyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Perşembe günü başlayan iki günlük zirvenin ilk saati içinde beklenmedik bir şekilde toplantı salonunu terk etti. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de Corona virüsü korkusu nedeniyle Brüksel'de bugün tamamlanan AB zirvesinden erken ayrılan son yetkili oldu. Martin, AP haber ajansının bildirdiğine göre, "ihtiyati tedbir" aldığını söyledi.

Her iki liderin de, zirvenin başlamasının ardından, Corona virüsüne yakalananlarla daha önceden temas kurduklarını öğrendikleri, bu nedenle toplantıdan ayrıldıkları belirtiliyor.

Daha önce de AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve insani yardımlardan sorumlu komisyon üyesi Janez Lenarcic, test sonucu pozitif çıkan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle kendilerini karantinaya almıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de karantinada olduğu için zirveye gelmedi.

Zirvenin düzenlendiği sırada katılımcı liderler sosyal mesafe kurallarına uydu, maske taktı. Ancak salgının yeniden yayılmasının yarattığı endişe nedeniyle toplantıların bundan sonra bir süre daha video konferans aracılığıyla yapılması gündemde.

Liderler ayrıca Corona virüsü pandemisiyle ilgili de görüntülü olarak daha sık görüşme yapma kararı aldı.

İrlanda Başbakanı Michael Martin, “Bu ikinci dalgayla başa çıkmanın en iyi yolları üzerine birbirimizle konuşmak için bundan sonra neredeyse haftalık olarak görüşmeye karar verdik” dedi.

Pandeminin ilk dönemlerinde AB üyesi ülkeler virüse karşı önlemler konusunda büyük oranda bağımsız hareket etti. Ancak zirvede alınan karara göre bundan sonra izlenecek politikalarla ilgili mümkün olduğunca işbirliği içinde olunması hedefleniyor.

Salgının ekonomik olarak da ciddi bir şekilde vurduğu AB’de okullar, halka açık mekanlar ve bar ve restoranlar gibi yerlerdeki uygulamalar hala ülkeler arasında farklılık gösteriyor.

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