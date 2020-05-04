Corona Korkusu İngiltere’de 300 Bin Kişiye Sigarayı Bıraktırdı

İngiltere Sigara ve Sağlık Hareketi (ASH), yayınladığı araştırmada, bazı vakalarda akciğerleri etkileyen ve solunum zorluğuna neden olan Corona virüsü korkusunun İngiltere’de 300 bin tiryakinin sigarayla yollarını ayırmasına neden olduğunu ortaya koydu.
Kısa adı ‘‘kül’’ anlamına gelen kurum, bu sonucun Corona tedavisi görenler arasında sigara içenlerin, içmeyenlere göre çok daha yüksek ölüm riski taşıdığı şeklindeki hastane bulgularından kaynaklandığını sanıyor.
Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatan vakaların bir kısmı solunum yetmezliği nedeniyle solunum cihazına bağlanıyor. Bu süreçte hastanelerde en çok eksikliği yaşanan tıbbi malzemelerin başında da solunum cihazları geliyor.
Araştırmaya göre 300 bin kişi sigarayı kesin bırakma başarısını gösterirken 550 bin kişi bırakmayı denedi. Corona korkusu, 2 milyon 400 bin kişiyeyse sigarayı azalttırdı.
Sonuçlar, çevrimiçi anket kuruluşu YouGov’un uluslararası ''Covid-19 İzleme'' çalışmasının İngiltere başlığı altında yayınlandı.
Buna göre sigaranın risklerine, Corona’dan kaynaklı ani ölüm korkusunun da eklenmesi, tiryakileri bu süreçte bir seçim yapmaya zorlamış görünüyor.
‘‘Covid-19 İzleme’’ araştırması ilk olarak İngiltere’deki tiryakilerin, sigarayla mesafesinin dönemsel değişimini gösteriyor. Çalışmada Corona virüsünün sigarayı bırakma ve yeniden başlamama davranışına ‘oldukça belirgin’ şekilde neden olduğu belirtiliyor.
Çalışmaya göre sigarayı Corona salgını döneminde bıraktığını söyleyenler eski tiryakilerin %2’sini oluşturuyor. İngiltere’de sigara tüketimiyle ilgili kapsamlı veri sahibi olan ASH, bunun; 300 bin civarında kişiye denk geldiğini söylüyor.
Artık ‘‘eski tiryaki’’ sınıfına dahil olan bu grubun dörtte biri, Corona korkusunun sigaraya yeniden başlama ihtimalini azalttığını söylüyor.
Corona yüzünden sigaraya yeniden başlarım, diyenlerin oranı bunların %4’üyken, Corona virüsü korkusuyla sigarayı bırakmayı denediğini söyleyenlerin oranı %8. Bu da 550 bin civarında kişiye denk geliyor.
Sigara içenlerin %36’sı yani yaklaşık 2 milyon 400 bin kişi Corona korkusuyla içtikleri sigara sayısında azaltma yoluna gitmiş.
İçmeye hala devam edenlerin %27’si de ‘‘bırakmaya niyetliyim’’ seçeneğini işaretlemiş.
Araştırmanın genel sonucu olarak İngiltere’de sigara tüketimini azaltan Corona korkusu, %14’lük tiryaki grubunda, tam tersi; ‘‘bu günlerde bırakamam’’ etkisi yaratmış.
Sigarayla Savaş (ASH) ve İngiltere Halk Sağlığı (PHE) yetkilileri sonuçları ‘‘umut verici’’ olarak değerlendiriyor.