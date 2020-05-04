Corona Korkusu İngiltere’de 300 Bin Kişiye Sigarayı Bıraktırdı

İngiltere Sigara ve Sağlık Hareketi (ASH), yayınladığı araştırmada, bazı vakalarda akciğerleri etkileyen ve solunum zorluğuna neden olan Corona virüsü korkusunun İngiltere’de 300 bin tiryakinin sigarayla yollarını ayırmasına neden olduğunu ortaya koydu.

Kısa adı ‘‘kül’’ anlamına gelen kurum, bu sonucun Corona tedavisi görenler arasında sigara içenlerin, içmeyenlere göre çok daha yüksek ölüm riski taşıdığı şeklindeki hastane bulgularından kaynaklandığını sanıyor.

Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatan vakaların bir kısmı solunum yetmezliği nedeniyle solunum cihazına bağlanıyor. Bu süreçte hastanelerde en çok eksikliği yaşanan tıbbi malzemelerin başında da solunum cihazları geliyor.

Araştırmaya göre 300 bin kişi sigarayı kesin bırakma başarısını gösterirken 550 bin kişi bırakmayı denedi. Corona korkusu, 2 milyon 400 bin kişiyeyse sigarayı azalttırdı.

Sonuçlar, çevrimiçi anket kuruluşu YouGov’un uluslararası ''Covid-19 İzleme'' çalışmasının İngiltere başlığı altında yayınlandı.

Buna göre sigaranın risklerine, Corona’dan kaynaklı ani ölüm korkusunun da eklenmesi, tiryakileri bu süreçte bir seçim yapmaya zorlamış görünüyor.