HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Corona Korkusu İngiltere’de 300 Bin Kişiye Sigarayı Bıraktırdı

Corona Korkusu İngiltere’de 300 Bin Kişiye Sigarayı Bıraktırdı

04.05.2020 18:27 | Son Güncelleme

İngiltere Sigara ve Sağlık Hareketi (ASH), yayınladığı araştırmada, bazı vakalarda akciğerleri etkileyen ve solunum zorluğuna neden olan Corona virüsü korkusunun İngiltere’de 300 bin tiryakinin sigarayla yollarını ayırmasına neden olduğunu ortaya koydu

Corona Korkusu İngiltere’de 300 Bin Kişiye Sigarayı Bıraktırdı

İngiltere Sigara ve Sağlık Hareketi (ASH), yayınladığı araştırmada, bazı vakalarda akciğerleri etkileyen ve solunum zorluğuna neden olan Corona virüsü korkusunun İngiltere’de 300 bin tiryakinin sigarayla yollarını ayırmasına neden olduğunu ortaya koydu.

Kısa adı ‘‘kül’’ anlamına gelen kurum, bu sonucun Corona tedavisi görenler arasında sigara içenlerin, içmeyenlere göre çok daha yüksek ölüm riski taşıdığı şeklindeki hastane bulgularından kaynaklandığını sanıyor.

Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatan vakaların bir kısmı solunum yetmezliği nedeniyle solunum cihazına bağlanıyor. Bu süreçte hastanelerde en çok eksikliği yaşanan tıbbi malzemelerin başında da solunum cihazları geliyor.

Araştırmaya göre 300 bin kişi sigarayı kesin bırakma başarısını gösterirken 550 bin kişi bırakmayı denedi. Corona korkusu, 2 milyon 400 bin kişiyeyse sigarayı azalttırdı.

Sonuçlar, çevrimiçi anket kuruluşu YouGov’un uluslararası ''Covid-19 İzleme'' çalışmasının İngiltere başlığı altında yayınlandı.

Buna göre sigaranın risklerine, Corona’dan kaynaklı ani ölüm korkusunun da eklenmesi, tiryakileri bu süreçte bir seçim yapmaya zorlamış görünüyor.

‘‘Covid-19 İzleme’’ araştırması ilk olarak İngiltere’deki tiryakilerin, sigarayla mesafesinin dönemsel değişimini gösteriyor. Çalışmada Corona virüsünün sigarayı bırakma ve yeniden başlamama davranışına ‘oldukça belirgin’ şekilde neden olduğu belirtiliyor.

Çalışmaya göre sigarayı Corona salgını döneminde bıraktığını söyleyenler eski tiryakilerin %2’sini oluşturuyor. İngiltere’de sigara tüketimiyle ilgili kapsamlı veri sahibi olan ASH, bunun; 300 bin civarında kişiye denk geldiğini söylüyor.

Artık ‘‘eski tiryaki’’ sınıfına dahil olan bu grubun dörtte biri, Corona korkusunun sigaraya yeniden başlama ihtimalini azalttığını söylüyor.

Corona yüzünden sigaraya yeniden başlarım, diyenlerin oranı bunların %4’üyken, Corona virüsü korkusuyla sigarayı bırakmayı denediğini söyleyenlerin oranı %8. Bu da 550 bin civarında kişiye denk geliyor.

Sigara içenlerin %36’sı yani yaklaşık 2 milyon 400 bin kişi Corona korkusuyla içtikleri sigara sayısında azaltma yoluna gitmiş.

İçmeye hala devam edenlerin %27’si de ‘‘bırakmaya niyetliyim’’ seçeneğini işaretlemiş.

Araştırmanın genel sonucu olarak İngiltere’de sigara tüketimini azaltan Corona korkusu, %14’lük tiryaki grubunda, tam tersi; ‘‘bu günlerde bırakamam’’ etkisi yaratmış.

Sigarayla Savaş (ASH) ve İngiltere Halk Sağlığı (PHE) yetkilileri sonuçları ‘‘umut verici’’ olarak değerlendiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişlerKorkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
ABD'de ölü sayısı artmaya devam ediyorABD'de ölü sayısı artmaya devam ediyor
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS mesajı!

Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS mesajı!

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!

Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Diğer Haberler
ABD'de ölü sayısı artmaya devam ediyor

ABD'de ölü sayısı artmaya devam ediyor

Kim Jong-un’un gizemli kayboluşunun sırrı belli oldu

Kim Jong-un’un gizemli kayboluşunun sırrı belli oldu

Kenyalılar teravih namazı için gizlice ülke değiştiriyorlar!

Kenyalılar teravih namazı için gizlice ülke değiştiriyorlar!

Yeni bir kriz doğuyor: Çin kanıt istiyor!

Yeni bir kriz doğuyor: Çin kanıt istiyor!

ABD'de bu kez de 'katil arı' paniği yaşanıyor

ABD'de bu kez de 'katil arı' paniği yaşanıyor

Koronavirüsü tamamen bitiren ülke!

Koronavirüsü tamamen bitiren ülke!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.