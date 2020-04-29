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  4. "Corona Krizi Ruhsal Sorunlara Yol Açıyor"

"Corona Krizi Ruhsal Sorunlara Yol Açıyor"

29.04.2020 22:23 | Son Güncelleme

Almanya'da yaşayan Dr. Elif Duygu Cındık-Herbrüggen, Corona krizinin özellikle depresyon ve strese dayalı rahatsızlıkları olanlar üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekiyor. VOA Türkçe'ye konuşan Dr. Cındık-Herbrüggen'e göre krizin, dayanışmanın ön plana çıkması gibi olumlu etkileri de mevcut

Almanya’nın Münih kentinde kendi sağlık merkezi ve psikiyatri muayenehanesinde çalışan Dr. Elif Duygu Cındık-Herbrüggen, Corona krizinin insanlarda ruhsal sorunlara yol açtığı görüşünde. Depresyon ve stres hastalarının sayısının artığını belirten Dr. Cındık-Herbrüggen, kültürler arası tedavi uygulayan bir ekibin baş hekimi olarak Alman ve Türk hastaların koronaya tepkilerinin değişik olduğunu belirtiyor.

Frankfurt ve New York'ta aldığı tıp eğitiminin ardından, doktora tezini ve halk sağlığı uzmanlığını Boston'daki Harvard Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Cındık-Herbrüggen, Corona krizinin güven, dayanışma ve beraberlik gibi asıl değerlere geri dönmek gibi olumlu bir yanı olduğıunu da ifade ediyor.

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