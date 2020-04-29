"Corona Krizi Ruhsal Sorunlara Yol Açıyor"

Almanya’nın Münih kentinde kendi sağlık merkezi ve psikiyatri muayenehanesinde çalışan Dr. Elif Duygu Cındık-Herbrüggen, Corona krizinin insanlarda ruhsal sorunlara yol açtığı görüşünde. Depresyon ve stres hastalarının sayısının artığını belirten Dr. Cındık-Herbrüggen, kültürler arası tedavi uygulayan bir ekibin baş hekimi olarak Alman ve Türk hastaların koronaya tepkilerinin değişik olduğunu belirtiyor.

Frankfurt ve New York'ta aldığı tıp eğitiminin ardından, doktora tezini ve halk sağlığı uzmanlığını Boston'daki Harvard Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Cındık-Herbrüggen, Corona krizinin güven, dayanışma ve beraberlik gibi asıl değerlere geri dönmek gibi olumlu bir yanı olduğıunu da ifade ediyor.

