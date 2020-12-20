Corona Mutasyonu İngiltere'de Noel'e Gölge Düşürdü

Corona virüsünün İngiltere’de mutasyona uğradığının belirtilmesi ve bulaşıcılık seviyesinin de bilim kurulunca yüzde 77 daha arttığının açıklanması üzerine Noel ve yılbaşı kutlamaları kısıtlandı. Hafta içi üçüncü derecede uygulanmaya başlanan tedbirlerin yetersiz kaldığı gerekçesiyle Başbakan Boris Johnson, başkent Londra başta olmak üzere İngiltere’nin büyük bir bölümünde tedbirleri Pazar gününden başlayarak dördüncü dereceye çekti. Önceden belirlenmiş üç derecenin üstüne yeni eklenen bu dördüncü derecenin, fiili olarak tam karantina kurallarını içerdiği açıklandı. Bu kurallara göre Noel ve yılbaşı dahil iş ya da günlük alışveriş dışında dışarıya çıkanlar evlerine gönderilecek. Noel yemeğinde yalnız kalan yaşlı ve yalnız akrabalar dışında farklı hanelerden kimselerin ev buluşmaları yasaklandı. Daha önce Noel kutlamalarını kısıtlama taraftarı olmayan Başbakan Johnson’ı fikrinden döndüren sebebin bilim kurulunun uyarısı olduğu bildirildi. 29 aşı ve karantina karşıtı Londra’da tutuklandı

Londra emniyetinin Twitter hesabından yapılan açıklamada aşı, karantina ve maske karşıtlarının dün başkentte bütün gün süren polis kovalamacasında 29 protestocunun tutuklandığı, itiş kakış sırasında da 5 polisin yaralandığı bildirildi. Parlamento Meydanı’nda buluşmak için sosyal medya üzerinden örgütlenen yüzlerce protestocu polisin aldığı önlemleri aşmak için gruplara ayrılıp Trafalgar Meydanı ve Oxford Caddesi’yle Regent Caddesi’ne yürüdü. Arbedeye tanık olan bazı İngilizler, tutuklamalar sırasında polis tarafından sert müdahale kullanılmasına tepki gösterdi. Başbakan Boris Johnson ise düzenlediği basın toplantısında polisin müdahalesi için ‘‘yumuşak bir dokunuş’’ yorumunu yaptı ve teşekkür etti. “Aşı karşıtlarını Rusya kışkırtıyor” iddiası Aylardır süren aşı ve karantina karşıtı bu eylemlere toleransın, diğer protestolardan çok daha az seviyede olduğu dikkat çekiyor. Aralarında Financial Times gazetesinin de olduğu İngiliz basın kuruluşlarının haberlerinde aşı karşıtlarının ‘‘düşman devletlerin’’ internet üzerinden yaptığı dezenformasyon kampanyasından etkilendikleri öne sürüldü.