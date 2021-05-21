"Corona Ölümleri Resmi Rakamların Çok Üzerinde"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), pandemide doğrudan ya da dolaylı olarak Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerle ilgili kayıtlara geçen rakamların muhtemelen “ciddi oranda eksik” olduğunu bildirdi. WHO yetkililerinin tahminlerine göre, dünya genelinde Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 ila 8 milyon olabilir.
2021 yılı Mayıs ayı itibariyle, doğrudan virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin resmi sayısının yaklaşık 3 milyon 400 bin olduğunu belirten WHO’nun bugün yaptığı açıklamada, “Corona virüsü enfeksiyonuna bağlı doğrudan ve dolaylı ölümlerin muhtemelen ciddi oranda eksik sayılması durumuyla karşı karşıyayız” denildi.
WHO Genel Direktör Yardımcısı Samira Asma, gerçek can kaybı sayısının kayıtlara geçen resmi rakamların “iki ya da üç kat daha fazla” olduğunu dile getirdi.
WHO veri uzmanı William Msemburi de, hastane kapasitelerinin yetersiz kalması ve hareket kısıtlılığı gibi nedenler dahil birçok etkene bağlı olarak, çok sayıda Corona virüsü kaynaklı ölümün kayıtlara geçmediğini söyledi.
Yetkililer, raporlama sisteminin daha şeffaf ve güvenilir olduğu yerlerde de COVID ölümleriyle ilgili rakamların gerçeği tam olarak yansıtmadığı görüşünde.
WHO verilerine göre Avrupa’daki ölümlerin sayısı resmi rakam olan 600 binin en az iki katı. Amerika kıtasında da resmi veriler 900 bin ölüme işaret etse de WHO tahminlerine göre COVID ölümlerinin sayısı bunun %60 üzerinde ve 1 milyon 300 bin ile 1 milyon 500 bin arasında.
Yoksul ülkelere bu yıl 1 milyar Pfizer-BioNTech aşı vaadi
Geçen yıl Mart ayında ilan edilen pandemiye karşı mücadelede aşılama programları da birçok ülkede hız kazandı. Corona virüsüne karşı geliştirilen ve çeşitli ülkelerde kullanılan aşılardan olan Pfizer ile BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıdan 1 milyar dozun yoksul ülkelere dağıtılması hedefleniyor.
Şirketler gelecek yıl da bu ülkelere 1 milyar doz gönderme çabasında.
Pfizer’ın başkanı Albert Bourla, küresel bir sağlık zirvesinde yaptığı açıklamada, “Pfizer ve BioNTech, önümüzdeki 18 aylık süreçte orta ve düşük gelirli ülkelere 2 milyar doz Corona virüsü aşısı gönderme sözü veriyor” dedi.
Diğer taraftan, yoksul ülkelere aşı tedariği alanında çalışmalar yürüten GAVI Aşı İttifakı da, uluslararası aşı işbirliği programı COVAX kapsamında Johnson & Johnson’ın Corona aşısından 200 milyon doz satın almak için anlaşma imzaladı.
Kurumdan bugün yapılan açıklamada, satın alınan dozların 2021 yılı içinde, hem COVAX programına katılan ülkelere hem de yoksul ülkelere dağıtılmasının planlandığı belirtildi.
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