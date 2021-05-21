"Corona Ölümleri Resmi Rakamların Çok Üzerinde"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), pandemide doğrudan ya da dolaylı olarak Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerle ilgili kayıtlara geçen rakamların muhtemelen “ciddi oranda eksik” olduğunu bildirdi. WHO yetkililerinin tahminlerine göre, dünya genelinde Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 ila 8 milyon olabilir.

2021 yılı Mayıs ayı itibariyle, doğrudan virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin resmi sayısının yaklaşık 3 milyon 400 bin olduğunu belirten WHO’nun bugün yaptığı açıklamada, “Corona virüsü enfeksiyonuna bağlı doğrudan ve dolaylı ölümlerin muhtemelen ciddi oranda eksik sayılması durumuyla karşı karşıyayız” denildi.

WHO Genel Direktör Yardımcısı Samira Asma, gerçek can kaybı sayısının kayıtlara geçen resmi rakamların “iki ya da üç kat daha fazla” olduğunu dile getirdi.

WHO veri uzmanı William Msemburi de, hastane kapasitelerinin yetersiz kalması ve hareket kısıtlılığı gibi nedenler dahil birçok etkene bağlı olarak, çok sayıda Corona virüsü kaynaklı ölümün kayıtlara geçmediğini söyledi.