Corona Paketi Görüşmesinin Ardından Olumlu Mesaj

Başkan Joe Biden, Kongre’den geçirmek istediği 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü yardım paketiyla ilgili itirazlarını kendisine bir mektupla ileten ve paketin miktarının 618 milyar dolara indirilmesini teklif eden bir grup ılımlı Cumhuriyetçi senatörle Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, görüşmenin ‘‘yapıcı tartışmalar’’ içerdiğini, ‘‘Samimi ve faydalı’’ olduğunu, ancak paket konusunda bir uzlaşıya varılmadığını bildirdi.

Beyaz Saray’daki toplantıyı ‘‘mükemmel bir görüşme’’ olarak değerlendiren Collins, Kongre’nin başka bir Corona yardım paketini geçirmesi konusunda umudunun olduğunu söyledi.

Collins ‘‘Bu çok önemli konuyla ilgili heyetler düzeyinde ve kendimiz, Başkan ve Başkan Yardımcısı’yla birlikte çalışmaya nasıl devam edebileceğimizi tekrar görüşme kararı aldık’’ dedi.

Daha küçük ve hedefe yönelik bir Corona paket isteyen Cumhuriyetçiler aşı dağıtımı ve testlerin arttırılmasına Biden’ın planıyla benzer miktarda kaynak ayrılmasını isterken, doğrudan yardımların miktarı, okulların açılmasına ayrılan bütçe ve eyeletlerle yerel yönetimlere yardımlar konusunda Biden’ın planından ayrılıyor.