Corona Paketi Görüşmesinin Ardından Olumlu Mesaj

Başkan Joe Biden, Kongre’den geçirmek istediği 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü yardım paketiyla ilgili itirazlarını kendisine bir mektupla ileten ve paketin miktarının 618 milyar dolara indirilmesini teklif eden bir grup ılımlı Cumhuriyetçi senatörle Beyaz Saray’da bir araya geldi.
Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, görüşmenin ‘‘yapıcı tartışmalar’’ içerdiğini, ‘‘Samimi ve faydalı’’ olduğunu, ancak paket konusunda bir uzlaşıya varılmadığını bildirdi.
Beyaz Saray’daki toplantıyı ‘‘mükemmel bir görüşme’’ olarak değerlendiren Collins, Kongre’nin başka bir Corona yardım paketini geçirmesi konusunda umudunun olduğunu söyledi.
Collins ‘‘Bu çok önemli konuyla ilgili heyetler düzeyinde ve kendimiz, Başkan ve Başkan Yardımcısı’yla birlikte çalışmaya nasıl devam edebileceğimizi tekrar görüşme kararı aldık’’ dedi.
Daha küçük ve hedefe yönelik bir Corona paket isteyen Cumhuriyetçiler aşı dağıtımı ve testlerin arttırılmasına Biden’ın planıyla benzer miktarda kaynak ayrılmasını isterken, doğrudan yardımların miktarı, okulların açılmasına ayrılan bütçe ve eyeletlerle yerel yönetimlere yardımlar konusunda Biden’ın planından ayrılıyor.
Cumhuriyetçiler, Demokratlar’ın Corona virüsü yardım paketinde yer alan 1.400 dolarlık doğrudan yardım çeklerinin miktarının yılda 40 bin dolara kadar kazanan bireyler ve 80 bin dolara kadar kazancı olan çiftler için 1.000 dolar olmasını istiyor.Ayrıca eyaletlerle yerel yönetimlere ayrılan 350 milyar dolar bütçeyi de reddediyor.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyetçiler’in önerdiği rakamla Biden’ın paketinin içerdiği rakam arasında büyük fark olduğunu söyledi, ancak görüşmede Biden ve Cumhuriyetçiler arasında fikir alışverişi olacağını kaydetti.
Psaki basın toplantısında Başkan’ın her iki partiyle de temaslarını sürdüreceğini ve tasarıyı partilerüstü destekle geçirmeyi hedeflediğini, ancak gerekli olması halinde ‘‘uzlaşma’’ gibi yöntemlerle Cumhuriyetçiler’in desteği beklenmeden de paketin geçirilmesi seçeneğinin masada olduğunu belirtti.
Demokratlar bu kapsamda Corona virüsü yardım paketinin Senato’dan geçmesi için gereken 60 oy eşiğini sağlamak yerine, basit çoğunluk gerektiren bir bütçe uzlaşma tasarısı üzerinde çalışılıyor.
Uzlaşma tasarılarının geçmesi için yalnızca basit çoğunluk gerekiyor. Senato’da sayıları 50-50 olan Demokrat ve Cumhuriyetçiler’in eşitliğini Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in oyu Demokratlar’ın lehine bozacak.
ABD Senatosu’ndaki ve Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar bugün 1,9 trilyon dolarlık ortak bir bütçe uzlaşma tasarısı planını açıkladı. Bu hamleyle Demokratlar Corona virüsü yardımının Kongre’den geçmesinde Cumhuriyetçiler’in desteğine ihtiyaç duymamayı hedefliyor.
Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, bunun Corona yardım paketinin Kongre’nin her iki kanadından da hızla geçmesini sağlayacağını belirtti.