Corona Partisi Veren İki TikTok Fenomeni Mahkemelik

Savcı yaptığı yazılı açıklamada, “Yüzlerce kişinin katıldığı partiler, bütün gece yüksek sesle çalınan müzik, acil durum araçlarının geçmesini engelleyen otomobiller yüzünden, partilerin verildiği evler kontroldan çıkmış gece kulüpleri gibi. Civardaki komşuların yaşam kalitesini de kötü etkiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Savcı Feuer, polisin son birkaç hafta içinde komşulardan gelen şikayet üzerine ikinci kez eve gittiğini belirtti.

Bryce Hall Ağustos ayında 21. Doğum gününü partiyle kutlamış, partiden bazı görüntüler sosyal medyada katılanlar tarafından paylaşılmıştı.

Video paylaşım platformu TikTok’ta milyonlarca takipçisi olan iki fenomenin Hollywood Hills’de düzenlediği partiye yüzlerce kişi katılmış, katılanların çoğu da maske takmamıştı.

21 yaşındaki Bryce Hall ve 19 yaşındaki Blake Gray hakkında, Los Angeles kenti savcısı Mike Feuer tarafından kamuya zarar veren davranışlarda bulundukları ve yerel acil durum emirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açıldı.

Los Angeles’ta kentinde iki TikTok fenomeni aleyhinde Corona virüsü salgını tedbirlerinin hiçe sayıldığı parti düzenledikleri için dava açıldı.

Savcı, “Tiktok’ta böyle bir sağlık krizi sırasında toplam 19 milyon takipçiniz varsa kanunu ihlal edip, bunun görüntülerini paylaşmak yerine insanlara iyi örnek olmanız lazım dedi.

Lüks evin elektriği ve suyu kesildi

Belediye yetkilileri Hall, Gray ve başka TikTok fenomenlerinin uygulama için yeni içerik üretmek için kullandıkları malikanenin su ve elektriğini kesti.

Hollywood Hills’de komşuların polise şikayette bulunduğu iki evin sahipleri de kamuya zarar veren davranışlarda bulunmakla suçlanıyor. Bu kişilerin aleyhlerinde açılan davalarda suçlu bulunmaları halinde 2000 dolara kadar para cezasına çarptırılmaları olası.

Corona virüsü salgını döneminde hala çok sıkı tedbirlerin uygulandığı Los Angeles’ta sinema salonları, barlar, restoranların iç bölümleri, spor salonları hala kapalı.

