“Corona Romanları Daha Fazla Vurdu”

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok işyeri kapanırken, çalışanlar da işsiz kaldı. Hükümet, bu süreçte işsiz kalanlar için kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ya da ücret desteği gibi önlemleri devreye soktu. Ancak büyük bir çoğunluğu kayıt dışı çalışan ve kağıt toplayıcılığı, hurdacılık, çiçek satıcılığı, ev temizliği gibi gündelik işlerde çalışan Romanlar için, Corona günleri çok daha sancılı geçiyor.

VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği Başkanı Emin Karameşe, “Roman toplumu geçimini gündelik işlerden sağladığı için çok daha fazla etkilendi. Çünkü sabit bir gelir düzeyine sahip bir toplum değiliz. Özellikle sigortalı çalışan sayımız çok az. Emekli sayımız yok denecek kadar az. Corona virüsüyle birlikte gündelik işler de ortadan kalktığı için aşırı bir şekilde bir etkilenme oldu” dedi.

“Bizde durum açlık boyutuna geldi”

Devletin işsiz kalanlara sağladığı olanakların sigortalı çalışanlar için geçerli olduğunu hatırlatan Karameşe, “Bizde sigortalı, kayıtlı çalışan sayısı çok az. Bizdekilerin çoğu seyyar, esnaf, ayakkabı boyacısı, hamallık yapan kişiler. Özellikle Karşıyaka’nın yüzde 80’i hurdacılıkla geçiniyor. Geri dönüşüm sektörüyle uğraşıyor. Sokakta çiçek satıyor, hurdacılık yapıyor, seyyar satıcılık yapıyor. Şu anda bunların hiçbiri yok. Yapılamıyor. Yasak da. Sokakta çöp toplamak, hurda toplamak da yasak. Bu sefer gündelik kazandıkları para da ellerinden gittiği için şu anda çok zor durumdalar. Yani bizde durum açlık boyutuna geldi” diye konuştu.