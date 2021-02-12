Corona Salgını Almanya’ya İltica Başvurularını Azalttı

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminden bu yana Türk vatandaşlarının Almanya'ya iltica başvurularında artış yaşanıyordu. Ancak Corona virüsü salgını ve özellikle sıkılaştırılan sınır kontrolleri nedeniyle iltica başvurularının azaldığı açıklandı.

2019 yılında Türkiye’den 10 bin 833 kişi Almanya’ya iltica başvurusu yaparken, 2020'de başvuru sayısının 5 bin 782 kişiyle 2019'a göre yarı yarıya azaldığı belirlendi. 2018 yılında 10 bin 356 iltica başvurusu yapılmıştı. Türkiye'den geçen yıl yapılan başvuruların yüzde 47,7'sinin kabul edildiği de açıklandı. Başvurularda kabul oranı 2018'de yüzde 46,7 ve 2019'da yüzde 52,7 olarak açıklanmıştı.

Federal İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 2020'de Almanya’da ilticaya başvuranların genel sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 31,5 azalmayla toplam 76 bine geriledi. Yapılan başvurulardan 37 bin 800'ü kabul edildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkeler bazında en fazla başvuru Suriye kökenlilerden gelirken bunu Afganistan, Irak ve Türkiye izledi.