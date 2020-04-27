Corona Salgını Amerikalılar'ı Ekonomik Olarak Nasıl Etkiledi?

Haber ajansı Associated Press ve NORC Halkla İlişkiler Araştırmaları Merkezi’nin birlikte yaptığı yeni bir ankete göre, Amerika’daki tüm çalışan kesimin yarıya yakını Corona virüsü salgını yüzünden ya kendilerini ya da hane halklarının bir üyesini etkileyen bir çeşit gelir kaybına uğradığını bildirdi.
Ankete katılan Amerikalılar’ın yüzde 63’ü, ülke ekonomisinin ‘’zayıf’’ olduğu şeklinde görüş birdirdi. Ocak ayındaki anketteyse ekonomi için ‘’iyi durumda’’ diyenlerin oranı yüzde 67’ydi. Salgın yüzünden ülkedeki ekonomik faaliyetlerin büyük oranda durması, borsaların çöküşü ve çok sayıda işletmenin kapanması, Amerikan halkında da ekonomi konusunda karamsarlığa yol açmış görünüyor.
Gelir kayıpları, maaşların düşürülmesi, ücretsiz izin, çalışma saatlerinin azaltılması veya işini kaybetme gibi durumlardan kaynaklanıyor. Salgın başladığında iş sahibi olan yetişkinlerin yüzde 23’ü, kendileri ya da ev halkının bir mensubunun işten çıkarıldığını söyledi. Yılda 50 bin dolardan daha az kazanan hane halklarının üçte biri, kendilerinin ya da hane halkının bir üyesinin işini kaybettiğini belirtti.
ABD Çalışma Bakanlığı’nın bugün açıkladığı verilere göre, ülkede geçen hafta işsizlik yardımı almak için başvuranların sayısı 6,6 milyona ulaşarak önceki haftanın rekorunu ikiye katladı. Bu rakamlar, ABD’de yarım ay içerisinde 152 milyon işin yüzde 6’sının kaybedildiği anlamına geliyor.
Ankete katılanların yüzde 62’si, mali durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ocak ayında bu oran yüzde 67’ydi. Mali durumlarının daha iyiye gideceğine inananların oranı yüzde 39, tersini düşünenlerin oranı da yüzde 19 olarak çıktı. Ocak ayındaki ankette, mali durumlarının kötüye gideceğini düşünenlerin oranı yüzde 12’ydi.
Anket ekonomiye bakışta siyasi görüşlerin hala en belirleyici etken olduğunu da ortaya koydu. Ankete göre, Cumhuriyetçiler arasındaki olumsuz bakış da biraz artmış görünüyor. Cumhuriyetçiler arasında Ocak ayındaki ankette ekonomiyi zayıf bulanların oranı yüzde 10’ken şimdi bu oran yüzde 35’e yükseldi. Demokratlar arasındaysa aynı zaman diliminde bu oran yüzde 47’den yüzde 81’ çıktı.
Bununla birlikte, ankete göre hala Amerikalılar’ın çoğu Trump’ın ekonomi politikasına güveniyor. Ekonomi konusunda yüzde 56 oranında desteğe sahip olan Trump’a genel anlamda destek oranıysa yüzde 43 seviyesinde bulunuyor.