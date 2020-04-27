Corona Salgını Amerikalılar'ı Ekonomik Olarak Nasıl Etkiledi?

Haber ajansı Associated Press ve NORC Halkla İlişkiler Araştırmaları Merkezi’nin birlikte yaptığı yeni bir ankete göre, Amerika’daki tüm çalışan kesimin yarıya yakını Corona virüsü salgını yüzünden ya kendilerini ya da hane halklarının bir üyesini etkileyen bir çeşit gelir kaybına uğradığını bildirdi.

Ankete katılan Amerikalılar’ın yüzde 63’ü, ülke ekonomisinin ‘’zayıf’’ olduğu şeklinde görüş birdirdi. Ocak ayındaki anketteyse ekonomi için ‘’iyi durumda’’ diyenlerin oranı yüzde 67’ydi. Salgın yüzünden ülkedeki ekonomik faaliyetlerin büyük oranda durması, borsaların çöküşü ve çok sayıda işletmenin kapanması, Amerikan halkında da ekonomi konusunda karamsarlığa yol açmış görünüyor.

Gelir kayıpları, maaşların düşürülmesi, ücretsiz izin, çalışma saatlerinin azaltılması veya işini kaybetme gibi durumlardan kaynaklanıyor. Salgın başladığında iş sahibi olan yetişkinlerin yüzde 23’ü, kendileri ya da ev halkının bir mensubunun işten çıkarıldığını söyledi. Yılda 50 bin dolardan daha az kazanan hane halklarının üçte biri, kendilerinin ya da hane halkının bir üyesinin işini kaybettiğini belirtti.