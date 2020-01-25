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Corona Salgını Avrupa’ya Ulaştı Fransa’da 3 Vaka Görüldü

25.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ölümcül Corona virüsü salgını Avrupa’ya da ulşatı. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, 2’si Paris 1’i de Bordeaux kentlerinde olmak üzere 3 Corona virüsü vakası tespit ettiklerini açıkladı

Corona Salgını Avrupa’ya Ulaştı Fransa’da 3 Vaka Görüldü

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ölümcül Corona virüsü salgını Avrupa’ya da ulşatı. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, 2’si Paris 1’i de Bordeaux kentlerinde olmak üzere 3 Corona virüsü vakası tespit ettiklerini açıkladı. Karantina’ya alınan 3 hastanın da Ocak ayı içinde Çin’e yolculuk yaptıkları belirlendi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, virüsün çıkış noktası olan Wuhan kentinde sıkışan Fransızlar’ın kentten çıkarılması için konsolosluk aracılığıyla harekete geçtiklerini de açıkladı.

Fransız Sağlık Bakanlığı yetkilileri önümüzdeki iki hafta içinde Fransa’da da Corona virüsü vakalarının ortaya çıkabileceğini belirtmişti. Ancak haber beklenenden daha hızlı geldi. Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, Cuma gecesi bir basın toplantısı düzenleyerek, ilk Corona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı. Virüsün ilk Fransa’da görülmesini ise, “Avrupa’nın ilk vakaları bizden çıktı, sanırım bunun nedeni, testleri çok hızlı bir şekilde uygulamaya koymamız ve hastalığı tanımlayacak tıbbi kapasiteye sahip olmamız” sözleriyle açıkladı.

Doktor kökenli Sağlık Bakanı Buzyn, “Bir salgınla, tıpkı bir yangınla mücadele eder gibi mücadele etmeliyiz. Çok hızlı bir şekilde kaynağı bulunmalı” dedi. Buzyn, “Başka vakaların ortaya çıkması da muhtemel. Ama önemli olan, bu vakaların hızlı biçimde tespit edilmesi” diye konuştu. Fransız Bakan, ülkenin Çin’den gelen uçuşlara kapatılmasının ise neredeyse olanaksız olduğunu dile getirdi.

Virüse yakalanan ilk hasta Bordeaux kentinde, 48 yaşında Çin asıllı bir Fransız vatandaşı. Wuhan kentine iş amaçlı giden bu kişi, 23 Ocak’ta hastalığın ilk belirtilerini göstermeye başladı. Sağlık bakanı hastanın tümüyle izole ve steril bir odaya konduğunu, durumunun iyi olduğunu ve 10 kadar kişiyle temas ettiğini belirtti. Sağlık görevlileri şimdi tek tek Corona virüsü hastasının temas ettiği 10 kadar kişiyi de incelemeden geçirecek.

Paris’te tespit edilen diğer 2 vaka ise, virüslere bağlı hastalıklar alanında uzman Bichat Hastanesi’nde izolasyon odasına konuldu.

“Evlerinizde kalın” çağrısı

Sağlık Bakanlığı Çin’e yolculuk yapan tüm vatandaşların en ufak bir solunum ya da ateşlenme problemi olması durumunda acil servislere gitmemeleri ve ‘15’ numaralı hattı aramaları çağrısı yaptı. Bichat Hastanesi Viral Hastalıklar Bölüm Başkanı Yazdan Yazdanpanah, “Hastalığı yaymanın en iyi yolu acil servislere gidip diğer insanlara da bulaştırmak. Şüphe durumunda sakın dışarı çıkmayın, evinizde kalın, sürekli ateşinizi ölçün ve 15’i arayın. Bir ambulans sizi hastaneye güvenli biçimde getirecek” dedi.

Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, ülkede özellikle sosyal medya üzerinden yayılmaya başlayan panik havasının engellenmesi için her gün virüsün yayılması ve hastaların durumuna ilişkin halka bilgi vereceğini de duyurdu.

Fransız Dışişleri bakanlığı devrede

Bu arada Fransız Dışişleri Bakanlığı, Wuhan kentinde sıkışan, korkuya kapılan ve kentten çıkmak isteyenlerin boşaltılması için devreye girdiklerini belirten bir yazılı açıklama yaptı. Şehirdeki Fransız Konsolosluğu aracılığıyla, kentteki 250 civarındaki Fransız vatandaşıyla temasa geçen bakanlık otobüslerle çoğunluğu Fransa’ya dönmek isteyen yurttaşlarını Wuhan’dan 300 km. uzaklıktaki Changsha kentine taşımayı planladıklarını duyurdu. Bakanlık henüz bu operasyon için bir tarih veremeyeceklerini ancak planın uygulanmaya başladığını da vurguladı.

Kuş gribi hafızalarda

Corona Virüsü salgını, 2002-2003 yılında yayılan SARS salgınını hatırlattı. Virüs 8 bin 100 kişiye bulaşmış, 774 can almıştı. Fransa Sağlık bakanlığı, kuş gribi tecrübesinden bu yana, bu tür durumlar için sürekli bir birim oluşturduklarını, sağlık görevlilerini eğitmeye ve salgın halinde ne yapılacağına ilişkin sürekli deneme operasyonlarını yapmaya devam ettiklerini belirtti. Bu nedenle hastalar, bu alanda uzmanlaşan Paris Bichat ve Pitié-Salpêtrière hastanelerinde tedavi görecek.

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