Corona Salgını Bayram Alışverişini de Vurdu

Son on, on beş yılda alışveriş merkezlerinin sayısının artması nedeniyle biraz gözden düşse de Tarihi Yarımada'da bulunan Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı arasındaki Mahmutpaşa, Tahtakale ve Mercan yokuşu, asırlardır İstanbulluların bayram alışverişi için en önemli uğrak noktası.

Corona virüs salgını nedeniyle Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı hala kapalı olsa da Mahmutpaşa ve civarındaki dükkanlar, iki haftadır kademeli olarak açılmaya başladı. Ancak İstanbullular, bu bayram öncesi giyim kuşam alışverişindense şekerleme, kahve, kahvaltılık alışverişini tercih ediyor.

Neredeyse iki buçuk asırlık Ali Muhiddin Hacı Bekir şekerlemecisinin önü tıpkı gelecek yıl 150. yaşını kutlayacak Kurukahveci Mehmet Efendi gibi kalabalık.

‘‘Kendimiz için bir şey almıyoruz, yaşlılarımızın bayram alışverişi için geldik’’

Havalimanında özel bir şirkette çalışan Berkant Yılmaz da kuyrukta. 31 yaşındaki Yılmaz, kendisi için değil, aile büyükleri için alışveriş yapmak amacıyla Sirkeci’ye indiğini söylüyor.

‘‘Açıkça söylemek gerekirse bayramda kendimizi biraz yalnız hissediyoruz. Büyüklerimizi ziyaret edemiyoruz, mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiremiyoruz, arkadaşlarımızla buluşamıyoruz. Hani bir ay boyunca oruç da tuttuk. Bizi manevi yönden rahatlatacak namazlarımızı kılamadık, teravihlerimize gidemedik. Hiçbirini yaşayamadık. Evde internet ortamında birbirimiz göreceğiz. Böyle idare etmeye çalışacağız. Bayram sebebiyle yaşlılarımızın alışverişini yapmak için geldik. Kendimiz için bir şey almıyoruz. Bunları teslim edeceğiz, sona evde beklemeye ve kilo almaya devam edeceğiz.’’