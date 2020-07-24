"Corona Salgını Büyük Bir Göç Dalgasına Neden Olabilir"

Amerika, hala 4 milyondan fazla vaka sayısıyla dünyada pandemiden en fazla etkilenen ülke konumundayken, 2 milyondan fazla vakayla Brezilya ikinci sırada. Bunu, 1 milyon 300’den fazla vaka ve 31 bine yakın can kaybı yaşanan ve Cuma günü bir günde 49 binden fazla vakanın tespit edildiği ve 740 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan takip ediyor.

Amerika’nın ve dünyanın önde gelen yüksek öğrenim kurumlarından Johns Hopkins Üniversitesi’nin son verilerine göre, dünya genelinde tespit edilen Corona enfeksiyonu vaka sayısı 15,5 milyonun üzerinde, can kaybıysa 633 bini geçmiş durumda.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Chapagain, salgın sürecinde para kazanma yolları ve gıda güvenliği ortadan kalkan ve bu nedenle de “taşınma zorunluluğuyla” karşı karşıya kalanların göç etmek zorunda kalacaklarını söyledi.

Chapagain Çarşamba günü Cenevre’de yaptığı açıklamada, Corona virüsü pandemisi sürecinde sınırların kapatılması ve ekonomilerin krize sürüklenmesiyle birçok yerde yoksulluğun arttığına dikkat çekerek, sınırlar yeniden açıldığında toplu bir göç dalgası gelebileceğine işaret etti ve “Önümüzdeki aylarda ve yıllarda göç üzerinde büyük bir etki yaşanırsa şaşırmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Bu olası yeni göç dalgasının insan kaçakçılığı, suistimal ve göç yollarında ölümler gibi çeşitli “trajedileri” de beraberinde geçeceği uyarısında da bulunan Chapagain, ülkelerindeki kötü koşullar nedeniyle göç etme olasılığı yüksek olanlara “acil yardım” gerektiğini belirtti.

Chapagain ayrıca, “Göçe zorlananları ya da ulaşmak istediklere yere varan göçmenleri desteklemek, bu insanların kendi ülkelerindeki yaşam standartları, eğitimleri ve sağlık ihtiyaçlarını desteklemekten çok daha maliyetli” dedi.

Sağlık alanındaki eşitsizliklere de değinen Chapagain, Corona virüsü aşısına erişim zorluğu endişesinin de bu olası göç dalgasının nedenlerinden biri olabileceğine vurgu yaptı.

