Corona Salgını Gaziantep’te Neden Kontrol Altına Alınamıyor?

Tüm dünyayı hızla sararak yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan Corona virüsü salgını etkisini sürdürüyor. Bazı ülkeler virüsten kurtulmanın sevincini yaşarken birçok ülke, can kaybı vermeye devam ediyor.

Ramazan ayı ve sonrasındaki bayram sürecinde çok yakın temasların olduğunu belirten Uzman Dr. Ramazan Sürücü, “Biz Türk Tabipler Birliği ve Tabip Odaları olarak sürecin başından beridir hep dile getirdiğimiz bir mevzu vardı. Tedbirlerin şehrin kendi dinamikleri üzerinden planlanması, bu noktadaki il pandemi kurullarının il kamu idaresinin, sağlık idaresinin, tüm meslek odalarını da bu sürece dahil ederek, halkı ikna edecek bir tedbir alınmasını ifade etmiştik. Ama şehrimiz ve tüm Türkiye içinde, daha çok Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin önerileri doğrultusunda planlamalar yapıldı. Ama maalesef bu durum kentimizde bir sonuç vermedi. Tüm Türkiye’de rakamlar her gün düşerken, Antep’te artış devam ediyor. Sürecin başından beri Antep’teki fabrikaların açık kalarak üretimin devam ediyor olması etkili oldu. Organize sanayi bölgesindeki 49 işletmede pozitif vaka saptanmıştı ve bunların şehre yayılma süreci vardı. Yanı sıra ramazan ayı, bayram süreci nedeniyle geleneksel iftar yemekleri gibi durumlarda insanların bir araya toplanması ve sokağa çıkma yasaklarını takip eden süreçte çok yakın temaslı bir nüfus hareketliliğinin olduğunu gözlemledik. Antep’te bu durum diğer illerimizden çok daha fazla sayıda olmaya başladı. Bu sokağa çıkma yasakları elbette ki gerekliydi, yapıldı ama yasakları takip eden süreçlerdeki kontrolsüzlük belki de bizim Antep’teki en büyük vaka artış nedenlerimizden birisi oldu’’ diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı kentlere özel çağrı yapmalı’’

Toplumda milli bir şuur oluşturmak adına resmi ağızların çağrılarının daha çok dikkate alınacağını belirten Dr. Sürücü , “Bizim önerimiz mevcut filyasyon ekiplerinin daha da arttırılması, test sayılarını azaltmak yerine toplumun geniş tabanlarının ve sağlık çalışanlarının tarama testlerinin yapılması gerekiyor. Dileğimiz bir an önce azalması, biz de sıkıldık, toplumun tamamı sıkıldık yasaklardan, sosyal hayat kısıtlılığının getirdiği ekonomik sonuçlardan. Detaylarıyla incelenerek, eğer mevcut önerilen yöntemlerle virüs kontrol altına alınamıyorsa o zaman alternatifleri de üretmek yine kamu idaresinin görevi. Evet, bizlerin önerileri oluyor, ama onların şu an elleri de taşın altında. Bakanımızı her gün izliyoruz. Emeklerine sağlık, güzel işler yapıyorlar ama o sunumlar yapılırken Antep’te vaka sayısı artıyorsa Antep’in dikkatinin çekilmesi gerekiyor. Sağlık bakanımız çıkıp şunu söylemeli, ‘biz çok iyi bir noktaya gidiyoruz, vakalarımız düşüyor ama Antep halkına bir sorumluluk düşüyor’ demesi lazım. Ya da Cumhurbaşkanımızın, 'Evet, biz hafta sonu halkımız mağdur olmasın diye sokağa çıkma kısıtlaması kararını iptal ettik, ama yine de şu şu kentlerin şu noktada hassas olması gerek' demesi bence çok daha etkili olabilecektir’’ ifadelerini kullandı.