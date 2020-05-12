Corona Salgını Organ Nakli Ameliyatlarını da Etkiledi

Corona virüsü salgını ile birlikte başka hastalıklarla ilgili ameliyatların ertelenmesi, organ nakillerini de etkiledi. Saygın tıp dergisi Lancet’ta yayımlanan bir araştırmaya göre Şubat sonundan Nisan sonuna kadar ABD’de kadavra donörden organ nakli, yüzde 50 oranında azaldı. Bu oran Fransa’da yüzde 90’ı buldu.
ABD’de canlı donörlerden yapılan organ nakilleri de azaldı. Ülkede organ nakli sistemini yürüten Birleşik Organ Paylaşımı Ağı (UNOS) verilerine göre Corona virüsü pandemisinin ilan edildiği Mart ayının ikinci haftasında canlı donörlerden 151 nakil ameliyatı yapıldı. Nisan ayının ikinci haftası ise ameliyat sayısı 16’ya düştü.
Ciddi anlamda düşüş kaydedilen ameliyatların başında böbrek nakilleri geldi. Ancak bazı hastanelerde kalp, akciğer ve karaciğer nakli ameliyatlarının da azaltıldığı kaydedildi.
Araştırmanın başyazarı, böbrek hastalıkları uzmanı Doktor Alexandre Loupy, canlı donörden nakil ameliyatlarının başka bir tarihte yapılabileceğini söyledi. Ancak uzman, kadavra donörden alınamayan organların yitirilmesinin, birçok hasta için fırsat kaybı olduğuna dikkat çekti.
Dünyanın dört bir yanında birçok hastane, Corona virüsü hastalarıyla dolup taştığı için diğer birçok tıbbi tedavi ve bakım, ertelenmiş durumda. Nakil ameliyatları ise çoğunlukla tercihe bağlı ameliyatlar olmaması nedeniyle en zor seçimlerden biri. Hastalar ameliyat olsalar dahi, vücutlarının nakil organı reddetmemesi için bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaç kullanmak zorundalar. Bu ilaçlar da nakil hastalarını Corona virüsü dahil her türlü viral ya da bakteriyel enfeksiyona açık hale getiriyor.
Corona virüsünün yaygın olduğu yerlerde organ bağışçıları da salgın riskinden dolayı hastaneye gitmeye çekiniyor. Kadavra bağışında ise trafik kazasında bile olsa hayatını kaybeden kişilerin Corona hastası olup olmadığının, ilk dönemde test sayısının azlığı sebebiyle tespit edilememesi, bu düşüşün iki önemli nedeni.
Uzmanlar, Fransa’daki düşüşün çok daha yüksek olmasını ise merkezi bir sağlık ve nakil sisteminin olmasına bağlıyor. ABD’de ise bölgesel sistem işlediğinden Corona virüsünün ağır vurduğu eyaletlerde kritik durumda olan hastalar, daha az etkilenen eyaletlerdeki hastanelerce kabul edilebiliyor.
Corona virüsü salgınının ABD’deki merkez üssü olan New York eyaletinde Karaciğer Nakil Merkezi verilerine göre ayda 220 civarında olan ameliyat sayısı, Nisan ayının ilk haftalarında 23’e kadar indi. Ancak San Francisco kentindeki California Üniversitesi Nakil Merkezi’nin ameliyatlarında kayda değer bir düşüş yaşanmadı.
UNOS verilerine göre ABD’deki hastaneler, Nisan sonu itibariyle nakil ameliyatlarının sayısını güvenli bir şekilde arttırmaya başladı. Ancak Corona salgını nedeniyle organ nakli bekleyen kaç hastanın öldüğü ya da hayati tehlikesinin bulunduğuna dair bir veri henüz yok.
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