Corona Salgını Organ Nakli Ameliyatlarını da Etkiledi

Corona virüsü salgını ile birlikte başka hastalıklarla ilgili ameliyatların ertelenmesi, organ nakillerini de etkiledi. Saygın tıp dergisi Lancet’ta yayımlanan bir araştırmaya göre Şubat sonundan Nisan sonuna kadar ABD’de kadavra donörden organ nakli, yüzde 50 oranında azaldı. Bu oran Fransa’da yüzde 90’ı buldu.

ABD’de canlı donörlerden yapılan organ nakilleri de azaldı. Ülkede organ nakli sistemini yürüten Birleşik Organ Paylaşımı Ağı (UNOS) verilerine göre Corona virüsü pandemisinin ilan edildiği Mart ayının ikinci haftasında canlı donörlerden 151 nakil ameliyatı yapıldı. Nisan ayının ikinci haftası ise ameliyat sayısı 16’ya düştü.

Ciddi anlamda düşüş kaydedilen ameliyatların başında böbrek nakilleri geldi. Ancak bazı hastanelerde kalp, akciğer ve karaciğer nakli ameliyatlarının da azaltıldığı kaydedildi.

Araştırmanın başyazarı, böbrek hastalıkları uzmanı Doktor Alexandre Loupy, canlı donörden nakil ameliyatlarının başka bir tarihte yapılabileceğini söyledi. Ancak uzman, kadavra donörden alınamayan organların yitirilmesinin, birçok hasta için fırsat kaybı olduğuna dikkat çekti.