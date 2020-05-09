Corona Salgını Özel Eğitime Muhtaç Çocukları Nasıl Etkiledi?

Türkiye’nin Mart ayında etkisi altına girdiği Corona virüsü salgınında eğitime ara verilmesi kararıyla birlikte özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar açısından sıkıntılı bir tablo oluştuğu tartışılıyor. Uzmanlar ve aileler, fiziken yüz yüze yapılan eğitim çalışmasına ara verilmesinden en fazla etkilenen öğrenci grubunu özel eğitime muhtaç çocuklar olarak işaret ediyor.

Dünyayı etkileyen Corona virüsü salgınında Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vakanın görülmesinin ardından 16 Mart itibariyle okullar tatil edilerek eğitime ara verilmesiyle birlikte özel eğitim alması gerekli engelli çocukların eğitimine devam edilmesiyle ilgili sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor. Bazı çocuklar ve gençlerde gelişimlerinde durma görüldüğü, hatta bazılarında gerileme gözlendiği vurgulanıyor.

VOA Türkçe’nin görüştüğü uzman eğitimciler ve aileler, engelli çocuklar için Corona virüsü salgınıyla ilgili önlemler alınarak en kısa zamanda özel eğitim kuruluşlarının açılmasını istediklerini ifade etti.

Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanlığı da yapmış, şu an Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi ve bir özel eğitim kuruluşu kurucusu olan Prof. Dr. Tevhide Kargın, VOA Türkçe’ye Corona virisü salgınındaki tabloyu değerlendirdi.