"Corona Salgını Wuhan'da Ağustos'ta Başlamış Olabilir"

Harvard Üniversitesi uzmanları, Wuhan’da geçen yıl Ağustos ayı itibariyle gözlemlenen hastane ziyaretleri artışlarının doğrudan SARS-CoV-2 ile bağlantılı olup olmadığını teyit edememekle birlikte, diğer araştırmaların da salgının Wuhan’daki deniz ürünleri pazarından yayıldığının tespit edildiği tarihten daha önce ortaya çıktığı kanısını desteklediğini aktardı.

Corona virüsü salgını şu ana kadar Çin’den aktarılan bilgilere göre Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde Aralık ayında başladı.

Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar, Wuhan’daki hastanelerin park yerlerinde geçen yıl Ağustos ayı itibariyle kalabalığın gözle görülür şekilde arttığına dikkat çekiyor. Uzmanlar ayrıca aynı dönemde bölgede internet üzeri arama motorlarında ‘‘ishal” ve ‘‘öksürük” gibi semptomlarla bağlantılı girişlerin de incelendiğini aktardı.

Araştırmanın sonucuyla ilgili raporda ayrıca “Ağustos’ta ishalle ilgili arama verilerinde ender rastlanan bir artış gördük. Bu, ne daha önceki grip mevsimlerinde görüldü ne de öksürükle ilgili arama motoru verileriyle paraleldi” ifadeleri de yer aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Salı günü konuyla ilgili sorulara yanıt olarak yaptığı açıklamada, “Trafik hacmi gibi yapay gözlemlerden yola çıkarak böyle bir sonuca varılmasının saçma, inanılmaz saçma olduğunu düşünüyorum” dedi.

