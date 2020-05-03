Corona Salgını Yerel Basının Sorunlarını Daha da Arttırdı

Düşen tirajlar, azalan ilan gelirleri, artan kağıt ve baskı maliyetleri yerel basın için zaten yıllardır süregelen sorunlardı. Ancak Corona virüsü salgını, yaşama mücadelesi veren yerel basına bir darbe daha vurdu. Sadece gazeteler değil, yerel radyo ve televizyonlar da bu krizden payını aldı.

İzmir’den yayın yapan tek ulusal kanal olan TV35’in Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Umutoğulları VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada Corona sürecinde yerel medyanın ilan gelirlerinin büyük ölçüde düştüğüne dikkat çekti: “İlan veren firmalar reklam bütçelerini düşürdü. Mahkemelerin kapalı olmasından dolayı icra ilanlarından kaynaklı gelirler düştü. Bir yerel gazeteye ayda 100-120 bin lira gelir geliyorsa, bu rakam 30-40 bin liraya geriledi.”

Bu süreçte birçok kuruluşun çalışanlarını zorunlu izne çıkartarak işçilik maliyetlerini düşürdüğünü hatırlatan Umutoğulları medya kuruluşları için bunun mümkün olmadığına dikkat çekti: “TV35’te 30’a yakın arkadaş çalışıyor. Bir gün bir grup arkadaş işe geliyor, sonraki gün diğer grup çalışıyor. Bu da performansımızı etkiliyor. Bizim günde altı haber kuşağımız var. Her haber kuşağına haber yetiştirmek zorundayız. Dolayısıyla personele zorunlu izin vermek ya da çalıştırmamak gibi bir durumumuz söz konusu değil.”