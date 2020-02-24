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‘Corona Salgınını Pandemik İlan Etmek İçin Erken’

24.02.2020 21:57 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü Çin’de ortaya çıkan ve dünyada birçok ülkeye yayılmaya devam eden Corona virüsünü "pandemik" ilan etmek için henüz erken olduğunu açıkladı. “Pandemi” terimi geniş alanda yayılan salgın hastalıklar için kullanılıyor

‘Corona Salgınını Pandemik İlan Etmek İçin Erken’

Çin’de ortaya çıkan ve dünyada birçok ülkeye yayılmaya devam eden Corona virüsünü uluslararası çapta endişe ve tehlike yaratan ‘acil bir sağlık durumu’ olarak nitelendiren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu salgının "pandemik" ilan edilmesi için henüz erken olduğunu açıkladı.“Pandemi” terimi geniş alanda yayılan salgın hastalıklar için kullanılıyor.

DSÖ yetkilileri salgının önüne geçme ihtimalinin hala yüksek olduğunu savunuyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’de bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Tüm ülkelere umut, cesare ve güven vermesi gereken kilit mesaj, virüsün kontrol altına alınabildiği, hatta bunun birçok ülke tarafından sağlanmış olması” ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, vakalar küresel çapta artmaya devam ederken ve finansal açıdan da olumsuz etkileri büyürken, bu durumu pandemik olarak ilan etmenin toplumlar üzerinde daha fazla korku yaratacağını savunarak, “Bir taraftan pandemik potansiyeline karşı hazır olmak için elimizden gelen herşeyi yaparken, bir taraftan da durumu kontrol altına almaya odaklanmak zorundayız” dedi.

DSÖ geçen ay yaptığı bir açıklamada Corona virüsü salgınının uluslararası boyutta endişe yaratan bir sağlık durumu olduğunu belirterek ‘en yüksek seviyede alarm’ kararı almıştı. Örgüt bu kararı aldığında Çin dışında tespit edilen vaka sayısı 100 civarındaydı. Bugünse, Çin’in dışında en az 28 ülkede tespit edilen vaka sayısı, 2 binin üzerine yükselmiş durumda. Çin’de 77 binden fazla kişide rastlanan Corona virüsü şu ana kadar 2 bin 600’dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Merkezi Cenevre’de bulunan DSÖ, 2009 yılında H1N1 domuz gribi salgınını pandemik olarak nitelendirmişti. İlaç üreticilerini ilaç ve aşı geliştirme konusunda harekete geçirmesinin ardından salgının “hafif” olduğunun anlaşılması eleştirilere hedef olmasına neden olmuştu.

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