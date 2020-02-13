Corona Salgınının Merkezinde Ölümler Bir Günde Arttı

Çin’de Corona salgınının merkezi Hubei eyaletinden yetkililer virüsten ölenlerin sayısında rekor yükseliş olduğunu bildirdi. Vaka sayısında da artış kaydedilirken Japonya’da da Corona virüsü kaynaklı ilk ölüm yaşandı. Böylece Japonya, Corona virüsünden kaynaklı ölümlerin meydana geldiği Çin dışındaki üçüncü ülke oldu. Daha önce Hong Kong ve Filipinlerde de Corona’ya bağlı ölümler olmuştu. Corona virüs vakaları Çin’in dışında yaklaşık 24 ülkede tespit edildi. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin, Corona virüsü karşısında büyük bir sınav veriyor. Salgının merkezi Çin’in Hubei eyaletinde yetkililer sadece dün 242 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu virüsün Wuhan’da Aralık ayında ortaya çıkmasından bu yana ölü sayısında bir günde yaşanan en büyük artış olarak kayıtlara geçti. Çin’de ölenlerin sayısı 1367’ye çıktı. Ancak bu artışın enfeksiyonların ve enfeksiyona bağlı ölümlerin tespitinde kullanılan yöntemin değiştirilmesiyle bağlantılı olabileceği de değerlendiriliyor. Hubei eyaletinde daha önce enfeksiyonlar RNA testiyle tespit edilirken bilgisayarlı tomografi; yani CT tarama yöntemi kullanılmaya yeni başlandı.

Bunun sonucu olarak sadece bugün 14 bin 840 yeni vaka tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözücüsü Tarık Jasarevic, yeni vaka tanımlamasının vaka ağını genişlettiğini düşündüklerini söyledi. Buna göre yeni tanımlama hem klinik olarak semptomlara dayalı yapılan teşhisleri hem de laboratuvarda doğrulanan vakaları kapsıyor. Bu yeni yöntem yalnızca Hubei eyaletinde kullanılıyor. Dünya genelinde Corona virüsü vaka sayısı 60 bini buldu. Bunların büyük çoğunluğu Çin’de görüldü. Uzmanlar ölümlerdeki artışın salgının hızlandığı yorumuna neden olmayabileceğini ancak salgının daha önce hafife alınmış olmasından kaynaklanabileceğini söylüyor. Virüsün Hubei eyaletinin Wuhan kentinde vahşi hayvan satışının yapıldığı bir pazardan çıktığı sanılıyor. Bu durum yerel yetkililerin de eleştirilerin hedefi olmasına neden oldu. Çin devlet televizyonuna göre Hubei Eyalet Komitesi Başkanı Jiang Chaoliang ve Wuhan Komünist Parti Başkanı Ma Guoqiang, görevlerinden olan ilk yetkililer oldu. Yeni eyalet başkanı ve eski Şangay Belediye Başkanı Ying Yong ise Hubei’deki durumun ciddiyetini koruduğunu söyledi ancak salgının kısa sürede kontrol altına alınacağı sözünü verdi.

İlaç ve aşı çalışmaları sürüyor Çinli bilimadamları iki antiviral ilacı deneme aşamasında ancak klinik sonuçların çıkması haftalar alabilir. DSÖ de olası bir aşının çıkmasının 18 ayı bulabileceğini kaydediyor. 24’ten fazla ülkede de yüzlerce yeni vaka tespit edildi. Asya’nın transit seyahat noktalarından biri olan Singapur da vaka sayısında bir gündeki en büyük artışı bildirdi ve vaka sayısının 58’e çıktığını aktardı. Yolcu gemisinde 200’ün üstünde vaka var Salgının en yoğun olduğu Çin dışındaki bir diğer nokta ise Japonya’nın Yokohoma limanı açıklarında karantinada tutulan yolcu gemisi. Gemide 44 vaka daha tespit edildi. Bu da gemideki vaka sayısını 219’a çıkarttı. Gemidekilerin karaya çıkmasına günlerdir izin verilmezken yetkililer bazı yaşlı yolcuların Cuma günü karaya çıkartılabileceğini bildirdi. Kamboçya açıklarında demirli bir diğer yolcu gemisi içinse haberler daha olumluydu. Guam, Japonya, Filipinler, Tayvan ve Tayland tarafından reddedilen gemide yapılan testler 1455 yolcu ve 802 mürettebatın hiçbirinde Corona virüsü olmadığını ortaya koydu. Yolcuların karaya çıkmasına izin verildi.